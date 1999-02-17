Абсолютные победители интеллектуальной олимпиады побывают в Тобольске

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». Юные интеллектуалы Екатеринбургской митрополии - участники регионального тура ежегодной интеллектуальной олимпиады (в этом году она посвящена 100-летию подвига святой Царской семьи) успешно продемонстрировали знания об эпохе Николая II и умение работать в команде. Главным испытанием стала интеллектуальная игра «Познай истину», организованная для учащихся воскресных школ Молодежным отделом Екатеринбургской епархии.

По итогам олимпиады абсолютными победителями интеллектуального смотра стали 6 воспитанников воскресных школ: Вознесенского архиерейского подворья г. Екатеринбурга, монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Среднеуральска (2 участника), храма в честь свв. Симеона Богоприимца и пророчицы Анны г. Сысерти, собора в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга и храма в честь Вознесения Господня села Большебрусянское. Абсолютных победителей олимпиады жюри определило по количеству набранных баллов в личном зачете и участию в командной игре. В качестве награды юные знатоки истории Отечества совершат паломничество в духовную столицу Сибири - город Тобольск, откуда в августе 1917 года начался путь Царской семьи на уральскую Голгофу.