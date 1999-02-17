День святой Екатерины уральцы отметят концертами

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в день Небесной покровительницы Екатеринбурга святой Екатерины в четверг 7 декабря в 18-30 в Свердловской филармонии состоится праздничный концерт. В программе выступление народного артиста России Алексея Любимова (фортепиано) и камерного филармонического оркестра. А. Любимов – пианист мирового уровня, выступает с крупнейшими симфоническими оркестрами и солистами мира. Современные композиторы высоко ценят его исполнительскую манеру, глубокое понимание различных музыкальных стилей и виртуозное мастерство и не только охотно доверяют Любимову первое исполнение собственных произведений, но и посвящают ему свои опусы. Выдающийся композитор А. Шнитке писал о Любимове: «… поражает многочисленность оживающих под его пальцами и проникающихся субъективной выразительностью деталей… удивляет объективная гармоничность возникающего целого, ибо не только «дух», но и «буква» стиля соблюдены». Билеты на концерт можно приобрести в центре «Царский» (ул. Царская, 8), в отделе Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6) и кассах Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38А). Стоимость билетов 150 руб.