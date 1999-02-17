Митрополит Кирилл поздравил военнослужащих со 100-летием зенитного ракетного полка

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». 185-й гвардейский зенитный ракетный полк, расчеты которого в 1960 году сбили над Уралом самолет-шпион Lockheed U-2, отметил 100-летие со дня своего образования. Участников митинга, состоявшегося в минувшую пятницу, поздравил клирик прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Березовский духовник полка иерей Илия Суворов. Он же в честь столетнего юбилея на аллее воинской славы 185 гвардейского зенитного ракетного полка совершил чин освящения памятного камня.

На торжественном собрании в городском Дворце молодежи, посвященном юбилею полка, настоятель прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Березовский игумен Владимир (Туманский) поздравил командование и личный состав полка и зачитал поздравительный адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который, в частности, отметил выучку, воинское и профессиональное мастерство личного состава, который с честью выполняет свой воинский долг и стоит на страже мира. Правящий архиерей пожелал всему личному составу и ветеранам войсковой части крепкого здоровья, мирного неба, счастья, бодрости духа и успехов в дальнейшем воинском служении на благо Отечества. Празднование завершилось концертом.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

Справка:

В первом же бою в 1917 году противосамолетная железнодорожная батарея сбила под Псковом два немецких самолета «Альбатрос». В 1942 году полк защищал небо над Москвой. 1 мая 1960 года под г. Свердловском подразделением полка был сбит американский самолет-шпион, пилотируемый Ф. Пауэрсом. Полк и сегодня несет служение по защите уральского неба.