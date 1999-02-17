Очередную лекцию в Скорбященском монастыре посвятят церковной истории Нижнего Тагила

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В воскресенье 19 ноября в 17-00 в библиотеке Скорбященского монастыря г. Нижнего Тагила (ул. Красногвардейская, 55/4) пройдет вторая лекция из цикла «Вглядываясь в историю: Нижнетагильская церковная история в начале ХХ века». Новый духовно-просветительский краеведческий проект Скорбященского женского монастыря состоит из 7 лекций. Воскресная встреча посвящена приходской жизни храмов Нижнетагильского завода в начале ХХ века. Ее проведет заведующая архивным отделом Скорбященской обители Вера Чемезова. Телефоны: 8 (3435) 25-55-83, +7 (904) 544-53-22.