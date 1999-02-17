Исетские кадеты осваивают искусство рубки шашкой

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». Накануне открытого чемпионата Свердловской области «Димитровская казарла» в Исетском казачьем кадетском корпусе имени св. Цесаревича Алексия г. Екатеринбурга прошли массированные тренировки по отработке приемов владения казачьей шашкой. Команда кадет корпуса неоднократно выступала в соревнованиях Федерации по рубке шашкой «Казарла» и даже занимала призовые места. Подробнее о казачьем чемпионате можно прочитать на сайте храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга.