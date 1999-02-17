Писатель-миссионер побеседовал с жителями села Черноусово

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Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». Православный писатель-миссионер Владимир Елсуков продолжает свою просветительскую деятельность на приходах Каменской епархии. С лекциями он уже побывал в большебрусянском храме и в Артемовском. В минувшую субботу по приглашению настоятеля иерея Алексея Лебедева Владимир Елсуков посетил приход Святой Троицы в селе Черноусово, где поделился со слушателями миссионерским опытом и презентовал свою новую книгу «Принцесса и принц». Прихожане разобрали 16 экземпляров книги в течение нескольких минут. Православный писатель еще раз подчеркнул, что разговор о вере требует особой деликатности, и порекомендовал руководствоваться специальными методическими пособиями.