Митинг в память погибших воинов прошел в Лесном

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Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В день памяти великомученика Димитрия Солунского в войсковой части 3275 Росгвардии в г. Лесном прошел торжественный митинг, посвященный погибшим воинам. Окормляющий воинскую часть священник Алексий Занозин напомнил военнослужащим слова из Евангелия о том, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (см.Ин.15,13). Павшие ребята пожертвовали своей жизнью, явив этим величайшую любовь к Родине и своим родным, сказал он. После митинга командир части полковник Евгений Заикин, заместитель командира части по воспитательной работе подполковник Дмитрий Третьяков и о. Алексий пообщались с делегатами Совета солдатских матерей. Сыновья многих из них погибли в местах военных конфликтов, но самоотверженные женщины до сих пор несут свое родительское служение, помогая сыновьям других матерей нести с честью свой воинский долг.
По материалам сайта Нижнетагильской епархии.