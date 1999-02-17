Екатеринбургская митрополия готовится к XIV фестивалю в честь святой Екатерины

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В Екатеринбургской епархии завершился прием заявок на участие в ежегодном фестивале чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь святой великомученицы Екатерины, который состоится с 15 по 16 декабря. В этом году фестиваль пройдет в 14-й раз. Заключительный концерт будет посвящен 100-летию подвига св. Царственных страстотерпцев. В рамках фестиваля пройдут конкурсы юных чтецов и алтарников, а также хоровых коллективов епархии. Чтецы продемонстрируют знание предначинательных и ряда других молитв, а алтарники – внешнего и внутреннего устройства храма, навыки действий на Литургии. Детские хоровые коллективы представят на конкурсное прослушивание по два Литургических песнопения и по два произведения из классического, народного или детского репертуара. По традиции в фестивале святой Екатерины ежегодно примут участие около 1000 учащихся церковно-приходских школ митрополии. Телефон оргкомитета фестиваля: 8 (343) 253-10-64.