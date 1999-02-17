Тавдинские казаки навестили с подарками социальный центр для несовершеннолетних

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В минувшее воскресенье казаки хуторов «Родовой» и «Таутский» г. Тавды посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Созвездие» в Алапаевске. К визиту участники благотворительной акции готовились заранее - каждый решал, что может предложить детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Приводили в порядок собранные вещи, приобретали канцелярские принадлежности, призывали к участию родственников, друзей и знакомых. Откликнулись многие. Так, мама двух казаков связала для воспитанников социального учреждения сорок пар шерстяных носков. Как оказалось впоследствии, этот подарок оказался самым востребованным: дети часто совершают прогулки, в том числе в холодное время года, и теплые носки им очень нужны. В итоге собранная благотворительная помощь едва уместилась в два крупногабаритных автомобиля. Некоторые хуторяне лично доставили подарки в реабилитационный центр. Воспитанники «Созвездия» подготовили для гостей концерт, а казаки хутора «Родовой» продемонстрировали детям виртуозное владение шашкой и нагайкой. Визит завершился чаепитием.