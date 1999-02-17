Православная служба милосердия проведет в гипермаркете «Сима-Ленд» акцию «Детские улыбки»

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В ближайшее воскресенье 19 ноября Православная служба милосердия Екатеринбурга проведет ежегодную благотворительную акцию «Детские улыбки». Свои залы с 12-00 до 20-00 для доброго дела вновь предоставит давний социальный партнер ПСМ - гипермаркет «Сима-Ленд» (г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86). Акция приурочена к Всемирному дню ребенка и направлена на помощь сиротам, оставшимся без попечения родителей и проживающим в детских домах и интернатах; беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; детям из многодетных и неполных семей. Подарки для детей и денежные пожертвования примут за линией касс сестры милосердия. Акция «Детские улыбки» второй год совпадает с V Международной акцией «Неделя за жизнь. Михаило-Архангельские дни». Поддержать акцию можно дистанционно, сделав пожертвование и указав в комментарии, что средства должны быть направлены на акцию «Детские улыбки», или доставив свой подарок в Успенский собор на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Телефон: +7 (950) 190-01-04.