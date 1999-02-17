Методическую встречу провели для преподавателей ОРКиСЭ Кировского района

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В Информационно-методическом центре (ИМЦ) Кировского района г. Екатеринбурга прошло методическое объединение преподавателей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ). Тему встречи посвятили предметным, мета-предметным и личностным результатам учащихся в освоении курса. Приглашенный лектор - доцент кафедры теории методики воспитания культуры творчества УрГПУ кандидат педагогических наук С.Т. Погорелов поговорил с учителями о том, какие результаты можно ожидать от преподавания ОРКиСЭ, и подчеркнул важность формирования и развития у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России. Куратором встречи выступил помощник благочинного Всехсвятского благочиния.