Гуманитарная вещевая комната открылась при Преображенском мужском монастыре

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». В воскресенье 19 ноября в Преображенском мужском монастыре Каменской епархии откроется вещевая «гуманитарная комната». Инициатива принадлежит волонтерам социальной службы, которые констатируют увеличение количества нуждающихся семей. Сначала они собирали вещи по знакомым и друзьям, затем обратились с призывом о помощи к прихожанам храма в честь Преображения Господня, а теперь поток вещей стал постоянным – каменцы стали приносить огромные баулы с вещами.

Все лето их сортировали и раздавали в помещении воскресной школы для взрослых, но с началом учебного года вопрос о необходимости специального помещения под социальную работу и хранение пожертвованных вещей встал особенно остро. В результате исполняющий обязанности игумена обители иеромонах Феодосий (Сохарев) выделил комнату, где ранее размещались трудники монастыря. Получив благословение на сбор средств, волонтеры провели «кулинарную ярмарку» и собрали около 4,6 тыс. руб. на ее ремонт и обустройство. Трудники монастыря изготовили стеллажи и прикрепили вешалки, волонтеры помогли в ремонте помещения и установили стойки для одежды. Детскую одежду для экономии пространства решили хранить в коробках.

В течение лета каменцы пожертвовали восемь детских колясок и детскую одежду для новорожденных. Вещи уже нашли своих новых владельцев. По назначению уже отправили мебель в хорошем состоянии и посуду (ее передали в детскую воскресную школу). По данным социальной службы монастыря нуждающимся семьям сейчас очень нужны теплые вещи и обув. Все желающие могут приносить в монастырь ставшие ненужными вещи в хорошем состоянии: одежду и обувь для детей и взрослых, посуду, мебель, ковры, дорожки, постельное белье и т.п. Вещевая комната пока работает только по воскресеньям с 11-30 до 12-30 час, но по согласованию ее могут открыть и в будние дни. Телефон: +7 (908) 908-72-19.