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Акцию «Родной лес» поддержали миссионеры Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, 17 ноября, «Православная газета». Эстафету добрых дел движения «Верим. Действуем!» Екатеринбургской епархии подхватили студенты Миссионерского института. В минувшую субботу 11 ноября в ходе акции «Родной лес» будущие миссионеры вместе с прихожанами храма во имя Блаженного чудотворца Прокопия Устюжского Богдановичского благочиния Каменской епархии провели посадку саженцев лиственницы, сибирского кедра, манчжурского ореха в окрестностях заповедного озера Куртугуз. В результате акции на территории села Кунарское и деревни Мелехина было высажено более 700 саженцев.

Перед началом посадки студенты взяли благословение на доброе дело в храме во имя Блаженного Прокопия Устюжского. Старинная церковь, построенная в 1805 году и пострадавшая в годы советской власти, восстанавливается очень медленно, но здесь уже проходят молебны, а иногда и служатся Литургии. Участники акции «Родной лес» (она проходит по всей России) не просто хотят украсить Россию новыми лесами. Они убеждены: если на пустыре, на месте грязного оврага или вокруг села, где реставрируется храм и возрождается духовная жизнь, вырастут кедры, лиственницы, рябины, это и будет проявлением любви к Родине. И действуют.

 
 
 

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