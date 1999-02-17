На родине легендарного разведчика Н.И. Кузнецова отреставрировали его памятник

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В поселке Кузнецовском Свердловской области прошла церемония открытия памятника земляку Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. В торжественном мероприятии приняли участие казаки и кадеты станицы имени легендарного советского разведчика. Реставрация памятника началась при поддержке губернатора Свердловской области, правительства и главы Талицкого городского округа в сентябре 2017 года. В день его открытия на центральной площади поселка Кузнецовского было многолюдно. Уральцы возложили к памятнику венки и живые цветы, воинские почести герою отдали оружейными залпами. По окончании торжественной церемонии атаман станицы вручил кадетам, стоявшим в почетном карауле, памятный знак с изображением Н.И. Кузнецова.