На родине легендарного разведчика Н.И. Кузнецова отреставрировали его памятник

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В поселке Кузнецовском Свердловской области прошла церемония открытия памятника земляку Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. В торжественном мероприятии приняли участие казаки и кадеты станицы имени легендарного советского разведчика. Реставрация памятника началась при поддержке губернатора Свердловской области, правительства и главы Талицкого городского округа в сентябре 2017 года. В день его открытия на центральной площади поселка Кузнецовского было многолюдно. Уральцы возложили к памятнику венки и живые цветы, воинские почести герою отдали оружейными залпами. По окончании торжественной церемонии атаман станицы вручил кадетам, стоявшим в почетном карауле, памятный знак с изображением Н.И. Кузнецова.