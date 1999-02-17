Очередную беседу к 100-летию Октябрьской революции провели в храме на Семи Ключах

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В Детском просветительском центре храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга продолжается цикл бесед, организованных к 100-летию Октябрьской революции 1917 г. В минувшую пятницу участниками очередной встречи стали обучающиеся Экспериментальной общеобразовательной школы, а в минувшее воскресенье - кадеты Исетского казачьего кадетского корпуса им. св. Цесаревича Алексия. Директор Центра кандидат исторических наук А.Л. Соловьев рассказал ученикам 1-9 классов приходской общеобразовательной школы и кадетам младшего и старшего взводов ИККК о духовных причинах Великой российской революции и поговорил о том, возможно ли подобное сейчас. Лектор показал ребятам фотографии участников революционного движения, рассказывал о трагедии гражданской войны, расколовшей страну (и казачество в том числе) на два непримиримых лагеря. Поговорили и о страстях, приводящих людей к злобе и горделивой одержимости, а также о том, как с ними бороться, чтобы этого избежать.