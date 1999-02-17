Гимназисты составили свою «летопись» о храмах Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». Экскурсия по храмам Екатеринбурга стала для учащихся Свято-Симеоновской гимназии настоящим путешествием в прошлое. Поездку организовали в память о святом Несторе Летописце с тем, чтобы гимназисты составили собственную летопись об истории главных храмов уральской столицы. В экскурсии приняли участие гимназисты 5-11 классов, все преподаватели, духовник Свято-Симеоновской гимназии иерей Сергий и диакон Павел Старков. Всего паломники посетили четыре екатеринбургских храма: в честь Вознесения Господня, Храм-на-Крови, Иоанно-Предтеченский кафедральный собор и Александро-Невский собор в Ново-Тихвинском женском монастыре.

Благодаря поездке школьники узнали немало подробностей из истории родной Свято-Симеоновской гимназии и площади, на которой она расположена (когда-то пл. Обороны называлась Сенной), об истории первого в городе храма (в честь Вознесения Господня, что рядом с усадьбой Расторгуева-Харитонова). В Храме-на-Крови еще раз пережили ужас убийства Царской семьи, а по пути в Иоанно-Предтеченский собор – удивление, узнав, что любимый горожанами проспект Ленина раньше носил имя Кафедрального (так как на месте памятника Ленину раньше располагался кафедральный собор). Завершающим пунктом экскурсии стал Александро-Невский собор (после революции 1917 года в нем располагался краеведческий музей), который поразил ребят красотой, величием и количеством святынь.