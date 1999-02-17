Первоуральские чтецы и алтарники готовятся к фестивалю св. Екатерины

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В Духовно-просветительском центре храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Первоуральска прошел Второй конкурс алтарников и чтецов Первоуральского благочиния. По традиции он начался с Литургии, которую возглавил помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации Первоуральского церковного округа иерей Иоанн Парамонов. Затем конкурсанты – алтарники и чтецы ответили на вопросы тестов, прошли собеседование со священнослужителями, продемонстрировали навыки чтения на церковнославянском языке и написали эссе на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту». Теперь победители II конкурса алтарников и чтецов Первоуральского благочиния готовятся к епархиальному фестивалю хоровых коллективов в честь св. вмц. Екатерины, который состоится в Екатеринбурге 15-16 декабря.