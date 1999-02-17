Табынская икона Божией Матери продолжает шествие по каменской земле

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». Икона Божией Матери «Табынская» продолжает свое торжественное шествие по российским городам и весям. В день св. Димитрия Солунского она прибыла с крестным ходом из г. Асбеста в поселок Рефтинский. Перед святыней сразу же был совершен молебен с акафистом, а затем сопровождающие ее казаки поделились с рефтинцами впечатлениями о пройденном в этом году пути. За 15 часов нахождения Табынского образа в Рефтинском на молебнах побывало более 300 человек. Затем чудотворную икону Божией Матери перевезли в Свято-Троицкий кафедральный собор Каменска-Уральского, а далее - в г. Богданович. Домой – в монастырь близ села Табынского (пос. Красноусольский) икона Божией Матери прибудет на девятую пятницу по Пасхе (это ежегодная традиция). И тогда к месту явления образа Богородицы на Святых Ключах снова отовсюду прибудут тысячи верующих.

Справка:

Чудотворная икона Божией Матери была явлена во второй половине XVI века близ села Табынского Уфимской губернии. После исчезновения вновь явилась в первой половине XVIII века в Башкирии. Традиция круглогодичных крестных ходов с Табынской иконой Пресвятой Богородицы по губерниям Урала, Сибири и Поволжья заложена в 1848 г. После революции 1917 года святыня попала к казакам атамана Дутова и была перевезена в Китай. До 1965 года она пребывала в православном храме Харбина, а затем в результате «культурной революции» снова была утрачена. В 2010 году монахи Даниловского монастыря создали список иконы, а затем возобновились и круглогодичные крестные ходы, которые совершают казаки Оренбуржья в течение уже семи лет. Сменяя друг друга, они совершают крестный ход пешком, на автомобиле, самолете, поезде и т. д. по всей земле. За это время икона побывала не только во многих российских городах, но и за рубежом - в Германии, Сербии, Греции, Японии, Италии, Франции, Польше и на Святой Земле.