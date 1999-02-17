Православная газета

Православная газета

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На встрече молодежного клуба Владимирского храма поговорили об искушениях

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В день Параскевы Пятницы в храме во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга прошла очередная встреча молодежного клуба, участники которой посмотрели видео проповедь о трех главных искушениях человека и обсудили их на примерах своей жизни. Затем сотрудники службы «Милосердие» рассказали присутствующим о неимущих Краснолесья и призвали поучаствовать в их судьбе.

 
 
 

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