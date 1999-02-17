Подарки для прихожан приготовили в Троицком храме

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В рамках областной добровольческой акции «10000 добрых дел в один день» сотрудники Красногвардейского психоневрологического интерната и активисты Троицкого прихода Каменской епархии организовали раздачу подарков всем, кто пришел в этот день в храм. С благословения протоиерея Николая Трушникова социальные работники интерната организовали сбор детских вещей, игрушек и книг. А одна из получателей социальных услуг связала носочки и варежки. Первые посетители в храм Святой Троицы прибыли в 11 часов. Им предложили красиво разложенные вещи, из которых каждый выбрал то, что ему нужно.