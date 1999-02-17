Православная газета

Православная газета

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Новая икона прмц. Елисаветы Федоровны появилась в Успенском соборе на ВИЗе

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». Настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга на ВИЗе совершил чин освящения новой иконы святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой - основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, родной сестры императрицы Александры Федоровны. Икона была освящена у шахты, где приняли смерть алапаевские мученики - Великая княгиня Елизавета с инокиней Варварой и члены семьи Дома Романовых. Икона написана на средства благотворителя специально для сестер милосердия Православной службы милосердия г Екатеринбурга и отныне будет находиться в Успенском соборе на ВИЗе.

 
 
 

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