Православная газета

Православная газета

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III Областной форум по реализации курса ОРКСЭ прошел в Ирбите

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В Ирбитском гуманитарном колледже отработал III областной форум «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе: актуальные проблемы преподавания мировых религиозных культур». Его миссия – объединить возможности учительства, религии и светской педагогики в деле духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Участники форума - руководители органов управления образования, руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций Восточного управленческого округа, преподаватели профессиональных организаций Свердловской области, студенты Ирбитского гуманитарного колледжа, священство Ирбитского благочиния. После прослушивания докладов «Конфликт веры и знания», «Религия и смысл жизни» состоялись мастер-классы и занятия, которые провели для коллег сами учителя. Темы занятий: «Праздники и календари», «Проектная деятельность младших школьников в курсе ОРКСЭ», «Дружба», «Особенности работы с домашними заданиями в курсе ОРКСЭ», «Икона», «Интеллект-карта как возможность целостного представления о культуре России», «Пасха» и «Система оценивания планируемых результатов младших школьников в курсе ОРКСЭ». Второй этап работы форума пройдет в феврале 2018 года, а третий - в мае.

 
 
 

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