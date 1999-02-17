Полковой священник Владимир Устинов организовал на приходе настоящую школу мужества

Екатеринбург, 16 ноября, «Православная газета». В храме во имя святителя Ермогена г. Екатеринбурга (ул. Замятина, 44) проводится большая работа с детьми и подростками. Особое внимание здесь уделяют воспитанию мальчиков: настоятель прихода иерей Владимир Устинов организовал целую систему, позволяющую формировать в юных прихожанах настоящих патриотов, готовых в будущем стать защитниками Родины. В воскресной школе о. Владимир организовал «урок мужества», который мальчишки посещают после урока Закона Божия. А девочки в это время занимаются рукоделием.

Нынешней осенью при храме свт. Ермогена начал свою работу новый военно-патриотический клуб «Добрыня» - инклюзивный проект для детей и подростков от 7 до 16 лет, организованный совместными усилиями прихода, школы-интерната №10 и Свердловской федерации боевого самбо. Целью его создания является духовно-нравственное воспитание детей и подростков, организация и проведение мероприятий, создающих необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей, включенных в литургическую жизнь Церкви. Руководит клубом «Добрыня» выпускник Тамбовского высшего командного училища офицер в запасе А.А. Козлов.

Многие воспитанники ВПК «Добрыня» занимаются борьбой самбо в клубе «Патриот». Отец Владимир выделил для них помещение в храме, провел ремонт, и теперь у мальчишек от 6 лет и старше есть для тренировок собственный спортзал.

Недавно воспитанники «Добрыни» во главе со своим руководителем Александром Козловым побывали в воинской части 43 Отдельной железнодорожной бригады (ОЖДБр), в которой отец Владимир является помощником командира части по работе с верующими военнослужащими (полковым священником). Под присмотром профессиональных военных мальчишки потренировались в разборке-сборке боевого оружия, познакомились с бытом военнослужащих, попробовали свои силы на спортплощадке, а потом отведали и солдатской каши. По мнению детей, в армии кормят лучше, чем в школе.

Помимо забот о будущих защитниках Родины и прямых обязанностей священнослужителя у отца Владимира немало других хлопот. На днях путевой батальон в/ч 43 ОЖДБр проложил подъездной путь протяженностью более 2 км. По случаю сдачи объекта батюшка поздравил военнослужащих, раздал иконки великомученика Димитрия Солунского и освятил святой водой и новый объект, и технику, и личный состав. «За усердие и разумную инициативу, проявленные при организации работы с верующими военнослужащими, и организацию строительства воинского храма» заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом генерал-майор С. Полетучий наградил священника Владимира Устинова Почетной грамотой.