Неделя: 11 новостей православного Подмосковья

По благословению наместника Донского ставропигиального монастыря епископа Бронницкого Парамона Социальный центр Святителя Тихона проводит акцию «„Донской скворечник”: помогите вернуть скворцов в сады Донского монастыря!» – в садах растет более 400 плодово-ягодных деревьев, каждый год они приносят урожай, благодаря которому монахи, трудники и подопечные социальной службы всю зиму пьют компоты. В этом году многие деревья и скворечники были повреждены летними ураганами и из сада улетели скворцы – главные защитники деревьев от вредителей: и без того слабый урожай, связанный с холодным летом, уже наполовину состоит из больных фруктов. Перед Социальной службой монастыря поставлена экстренная задача вернуть скворцов.

В Издательстве Московской Патриархии вышел в свет Православный церковный календарь с тропарями и кондаками на 2018 г. – это ежегодное тематическое приложение официального Патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание адресовано священнослужителям и мирянам интересующимся православным богослужением: на каждый день церковного года приводятся тексты тропарей и кондаков (а в особых случаях и другие богослужебные тексты) тех праздников или святых, совершение служб которым преду-сматривается Богослужебными указаниями, выпускаемыми Издательством Московской Патриархии.

В Московском епархиальном доме – главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета – состоялся вечер, посвященный 10-летию восстановления единства в Русской Православной Церкви. Прошла презентация книги «Пастырь. Учитель. Друг. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский в воспоминаниях современников», автор – ключарь кафедрального собора Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Сан-Франциско протоиерей Петр Перекрестов.

Государственная Третьяковская галерея впервые покажет произведения декоративно-прикладного искусства и 9 икон в серебряных позолоченных окладах закрытого для широкой публики фонда драгоценных металлов и камней из разрушенных московских церквей. Об этом сообщила директор Третьяковской галереи З.И. Трегулова на пресс-конференции. «На выставке „Сохраненные святыни Москвы ушедшей” мы показываем экспонаты из собрания драгоценных металлов Третьяковской галереи. Это предметы религиозного культа, которые во время разрушения церквей в 1920–1930 годах в Москве попали в собрание Третьяковской галереи и таким образом сохранились до наших дней. Посетители увидят памятники из тех церквей, которых уже нет в нашем городе», – сказала З.И. Трегулова.

Очередное совещание по Программе строительства православных храмов в Москве прошло в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Его возглавили кураторы программы председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк и депутат Государственной думы ФС РФ, советник мэра Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И.Ресин. Состоялось обсуждение вопросов строительства храмов в Троицком, Новомосковском, Северо-Западном и Западном административных округах столицы. В дер. Поповке (Троицкий округ) идет строительство храма Воскресения Христова – новый каменный храм в русском стиле сможет вместить 300 прихожан. Ведется кладка стен основного объема на уровне 2-го этажа. Подрядчики планируют «завести храм под купола до конца года».

В МИА «Россия сегодня» в Москве состоялась пресс-конференция, участники которой рассказали о новом конкурсе художественных произведений, посвященных подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской. Митрополит Калужский и Боровский Климент сообщил, что в середине сентября начинается VIII сезон Патриаршей литературной премии и рассказал о новой инициативе Издательского совета. Архиерей отметил, что талантливые художественные произведения помогут читателям осмыслить трагическую страницу русской истории и узнать больше о подвиге новомучеников – как духовенства, так и мирян. Прием рукописей на конкурс осуществляется Издательским советом до 31 августа 2018 г. Три лучших произведения будут изданы в издательстве «Никея», авторы-победители получат денежное вознаграждение в размере 300000 рублей.

В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось торжественное открытие выставки «История Православия Эстонии в фотографиях», приуроченной к 100-летию епископской хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) – первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. Фотовыставка подготовлена Издательским отделом Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и Благотворительным фондом имени Святителя Григория Богослова. В экспозицию вошли фотографии из архивов Церковного управления Эстонской Церкви и Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, из частных коллекций А.Дормидонтова и С. Мянника. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла нынешней осенью отмечается 100-летие учреждения Ревельской епархии.

При храме Живоначальной Троицы Патриаршего подворья в Орехово-Борисове состоялось совещание ответственных за отпевания в моргах, на кладбищах и иных специализированных учреждениях в Южном викариатстве. Совещание прошло под председательством священника Георгия Баронца, ответственного по моргам в Южном викариатстве, при участии благочинного храмов Даниловского округа протоиерея Олега Воробьева. Были рассмотрены вопросы совершения отпеваний в моргах, на кладбищах и других специализированных учреждений, расположенных в ЮАО г. Москвы.

Молодежный отдел Московской городской епархии, Фонд Апостола Андрея Первозванного и Социальный центр Святителя Тихона при Донском ставропигиальном мужском монастыре продолжают совместную работу над проектом «Школа общественного действия» (ШОД). До декабря организаторы планируют сконцентрироваться на адресной консультации проектных групп, сформированных из участников ШОД, и развитии их социальных проектов. Коллективная работа ШОД будет организована в формате консультаций участников групп с экспертами ШОД и нескольких отчетных встреч, на которых участники будут делиться результатами своей работы за отчетный период.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском ставропигиальном мужском монастыре запускает просветительский проект – Всероссийский конкурс детских сочинений «Милосердное лето». Конкурс проводится при поддержке уполномоченных по правам ребенка Владимирской области Г. Прохорычева и Тверской области Л. Мосолыгиной. К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 16 лет. Цель проекта – привлечение внимания детей к делам милосердия и поощрение доброделания с раннего возраста. Победителей ожидают призы от издательства «Никея», лучшие работы будут опубликованы на сайте Донского монастыря и в официальных группах Социального центра Святителя Тихона в соцсетях, на сайтах его информационных партнеров – Милосердие.ru и «Православие и мир».

В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы состоялось совещание рабочей группы по вопросу воссоздания приписного к обители храма Воскресения Словущего на Остоженке. Перед началом совещания настоятельница монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству игумения Иулиания (Каледа) провела для гостей экскурсию по музею истории обители и ознакомила с экспозициями залов; по его итогам были определены основные пути решения задач подготовки исходно-разрешительной документации для строительства приписного храма на Остоженке. Участники обсудили основные направления дальнейших восстановительных работ по монастырскому комплексу.