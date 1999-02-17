Неделя: 15 новостей Санкт-Петербургской митрополии

III Международной фестиваль колокольного искусства «Невские звоны» прошел в Александро-Невской лавре накануне торжеств в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Свое мастерство продемонстрировали на северной колокольне Свято-Троицкого собора лавры и на малой звоннице лучшие звонари России, Украины, Беларуси и Финляндии. Гостей фестиваля созывал звон 18-тонного колокола «Александр Невский». Организаторы фестиваля – лавра и Международный центр колокольного искусства.

Награждение победителей II открытого городского детского конкурса в честь святого великого князя Владимира состоялось в Библиотеке книжной графики. В церемонии участвовал настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. Конкурс проходил при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и при участии прихожан собора, в нем участвовали 15 ДХШ, художественные отделения ДШИ и других учреждений дополнительного образования.

Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Царскосельским Маркеллом в 76-ю годовщину начала блокады участвовала в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. В этот день 1941 г. вокруг города замкнулось кольцо вражеской осады – начался отсчет 900 дней и ночей его героической обороны. Священнослужители пропели «Вечную память» погибшим. Мимо монумента в сопровождении военного духового оркестра прошла маршем рота почетного караула. Цветы и венки были возложены на Серафимовском, Смоленском и Богословском мемориальных кладбищах.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял группу православных добровольцев во главе с председателем отдела по делам молодежи протоиереем Константином Головатским. Правящий архиерей высоко оценил помощь добровольцев в период принесения в Санкт-Петербург мощей святителя Николая. В ходе беседы шла речь о развитии добровольческого движения в епархии. Владыка преподал архипастырское благословение на дальнейшие труды участникам встречи и подарил им на молитвенную память образки святителя Николая.

В преддверии 76-й годовщины начала блокады Ленинграда члены организации «Жители блокадного Ленинграда» и Пермского землячества преподнесли икону святителя Стефана Великопермского Троице-Измайловскому собору. Божественную литургию возглавил настоятель протоиерей Геннадий Бартов в сослужении духовенства; была освящена икона святителя Стефана Великопермского, состоялся крестный ход вокруг собора.

О праздновании дня перенесения мощей святого Александра Невского и общегородском крестном ходе рассказали на пресс-конференции в Доме журналиста. Председатель епархиального оргкомитета по подготовке к празднованию наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что этот – не главный праздник, посвященный Великому князю, главный – день преставления, 6 декабря, но для Санкт-Петербурга день перенесения мощей стал наиболее важным; со времени возобновления в 2013 г. крестный ход в этот день является церковно-государственным праздником.

В день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы и преставления митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) в Александро-Невской лавре почтили память Владыки. Божественную литургию в Свято-Троицком соборе совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Была отслужена панихида, затем духовенство и миряне прошли к могиле иерарха на Никольском кладбище, где Владыка Ювеналий отслужил заупокойную литию.

Отдел по миссионерской, молодежной и катехизаторской работе Гатчинской епархии провел миссионерско-образовательный молодежный съезд в Череменецком Иоанно-Богословском монастыре. В нем участвовали православная молодежь Гатчины и приглашенные гости. Председатель отдела иерей Николай Святченко провел круглый стол на тему «Мифы о Православии», разобрав частые заблуждения нецерковных людей. Состоялся цикл лекций настоятеля храма Рождества Богородицы в Светогорске иерея Михаила Котова, посвященный Евангельским мотивам в русской классической литературе.

Традиционная напутственная встреча в начале нового учебного года митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с ректорами вузов Санкт-Петербурга состоялась в епархиальном управлении – Владыка поздравил гостей, пожелал помощи Божией учащим и учащимся. Ректоры ведущих вузов поделились с Владыкой своим видением вопросов духовного просвещения, выразили пожелание расширить просветительскую работу с молодежью в формате встреч, которые позволяли бы больше узнавать об основах веры, смыслах и глубине православной традиции.

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района по указанию руководства провели выездной прием в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Его осуществляли старший помощник прокурора района П.Б. Прокофьев и помощник прокурора района А.С. Карцев – они принимали жалобы на сотрудников органов внутренних дел района и проводили правовое просвещение духовенства, сотрудников и прихожан храма. Сотрудники прокуратуры побывали в нижнем храме Благовещенской церкви и ознакомились с ходом реставрационных работ.

После летних каникул возобновились занятия приходского любительского хора, которые проводит М. Великанов – певчий хора Благовещенской церкви, гусляр и исполнитель народных духовных песнопений. Его ученики в очередной раз собрались после богослужения, чтобы познакомиться с азами сольфеджио и разобрать церковные песнопения – византийский распев «Свете тихий» и знаменный распев «Во Царствии Твоем». Для участия в спевки не требуется музыкального образования – только любовь к службе и церковному пению.

Состоялся ежегодный выезд в Колтуши семейных пар, прошедших оглашение в Князь-Владимирском соборе. Его возглавил клирик собора протоиерей Виктор Иванов, а участвовали около 20 человек. Поездка была посвящена теме «Радость в повседневности». Состоялись встречи, обсуждения, чтение Евангельских отрывков проходило в форме круглых столов и малых групп. Поездка способствовала укреплению семей и поддержаний добрых отношений между прихожанами Князь-Владимирского собора.

Семинар «Богословское осмысление проблем зависимости: православный и католический взгляд» прошел в высшей католической семинарии «Мария – Царица апостолов». Участники форума посетили реабилитационные центры Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви – в пос. Саперное, Красноармейское и Торфяное. Модерировал работу семинара руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнев. С приветственным словом к участникам встречи обратился ректор семинарии «Мария – Царица апостолов» священник Константин Передерий.

В рамках подготовки и проведения ежегодных Рождественских чтений в ОРОиК Санкт-Петербургской епархии состоялся семинар на тему «Инновационные технологии и формы в приобщении детей и молодежи к нравственным ценностям». В нем участвовали директора и методисты Центров духовно-нравственной культуры и образования Санкт-Петербургской епархии и методисты информационно-методических центров районов Санкт-Петербурга. Был поднят вопрос об организации в декабре 2017 г. парламентских встреч на базе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В праздничный день Сретения Владимирской иконы Божией Матери, память святых мучеников Адриана и Наталии, из Ставропольского края собору Рождества Пресвятой Богородицы в Приозерске привезли в подарок резные иконы «Тайная Вечеря», «Моление о Чаше» и «Святая Троица». Они были привезены, когда в алтаре храма возносились молитвы за Божественной литургией. Внесение их в храм сопровождалось колокольным звоном. «С благодарностью прихожане возносили многолетие жертвователям – их дар еще более украсит наш собор, отмечающий в этом году свое 170-летие», – отметили в приходе. Настоятель собора протоиерей Димитрий Звездилин, показав ценный подарок всем присутствующим прихожанам и представив гостей – благотворителей из Ставрополья, сердечно поблагодарил их от имени прихода.