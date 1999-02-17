Неделя: 12 новостей православного Урала

19 сентября 2017 года в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с нетленными мощами прибудет на уральскую землю из Греции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь). Встреча святыни состоится в Храме-на-Крови 19 сентября в 16:45, перед началом всенощного бдения. Мощи великомученика будут пребывать в Храме-на-Крови до 1 октября 2017 года.

Передвижная выставка «Милосердие в истории. Вклад Великой Княгини Елизаветы Федоровны в деятельность российского общества Красного креста» открывается в мультимедийном парке «Россия – Моя история. Свердловская область». На выставке представлены архивные материалы российской прессы конца XIX начала XX веков, а так же редкие фотографии и малоизвестные документы, подготовленные Фондом «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» при поддержке Международного комитета Красного Креста и института Всеобщей истории РАН.

В день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, в ревдинском храме во имя Архистратига Михаила прихожане, сотрудники и подопечные Свято-Пантелеимонова центра духовного попечения дали обет трезвости. 29 человек из местного прихода изъявили твердое намерение и дали крепкое обещание не употреблять спиртного, табака и ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных, гнилых слов. Из них 14 человек – сотрудники и подопечные Свято-Пантелеимонова центра духовного попечения Благотворительного фонда «Ника».

Традиционно в начале учебного года сотрудники спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии проводят спортивно-патриотические соревнования в учреждениях для подростков с дивиантным поведением. Одно такое мероприятие прошло в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей города Екатеринбурга. Соревнования были посвящены святому Царю Страстотерпцу Николаю II, основателю Первого Российского Олимпийского комитета, основателю Первой Российской Олимпийской сборной, учредителю Первой и Второй Российских Олимпийских игр. Ребята с большим энтузиазмом участвовали в соревновании, так как испытания были приближены к воинским учениям с оружием, что всегда вызывает неподдельный интерес.

Во Всероссийский День трезвости, который отмечается в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в Екатеринбурге состоялся праздничный крестный ход. Молитвенное шествие началось по завершении Божественной литургии в храме Святителя Николая Чудотворца при Уральском горном университете. Крестный ход прошел по улицам Куйбышева, 8 марта, Радищева и Хохрякова. По завершении шествия в Свято-Никольском храме состоялся молебен на изъявление обета трезвости. Добровольцы в ходе шествия раздавали прохожим листовки с информацией о празднике, рассказывали, как и где можно помочь себе и своим близким избавиться от зависимостей, почему важно придерживаться трезвого образа жизни.

Волонтеров-трезвенников около памятника отцам-основателям города Татищеву и де Геннину собрал традиционный Пост трезвости. Мероприятие проходит ежегодно и приурочено к областному Дню трезвости. Добровольцы из приходских обществ трезвости в этот день раздают прохожим листовки с информацией о празднике, рассказывают, как и где можно помочь себе и своим близким избавиться от зависимостей, почему важно придерживаться трезвого образа жизни. Куратор поста трезвости Ю. Шешегов рассказал, что, несмотря на холодную погоду люди разного возраста с интересом останавливались, разговаривали с добровольцами, брали листовки с информацией. Удалось побеседовать почти с сотней людей.

В новом учебном году сектор основ православной культуры отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии открывает очередной цикл обучающих семинаров для методических объединений педагогов основ религиозной культуры и светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России. К участию приглашаются помощники благочинных, руководители городских и районных методических объединений и педагоги курсов ОРКСЭ и ОДНК НР. Темы семинаров соответствуют предметным линиям курсов. Педагоги познакомятся с иконописью, архитектурой, священными книгами, обрядами, нормами и законами религий. Помимо лекционной части, методисты сектора поделятся своими наработками.

В сентябре вновь начинает свою работу традиционный научно-апологетический семинар «Диалог науки и религии». Организаторами выступают Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии совместно с Екатеринбургской духовной семинарией. Отметим, что семинар работает пятый год. Его участники – ученые, в том числе естественники (физики, математики, биологи, медики), преподаватели вузов, священники, студенты. Организатор и бесменный руководитель семинара – Л.К. Конышева, кандидат биологических наук, доцент Екатеринбургской духовной семинарии.

В музее «Россия – Моя история» в рамках проводимого всероссийского Дня трезвости состоялось награждение победителей конкурса «Трезвое село». В 2017 году финалистами конкурса стали четыре сельских поселения: Кленовское, Таборинское, Сладковское и Усть-Ницинское, которые в течение года проводили активную работу на своих территориях по трезвенному просвещению, популяризации здорового образа жизни, устраивали спортивные, музыкальные, литературные конкурсы для жителей, активно подключали к трезвому движению общественные, молодежные организации, СМИ. В результате открытого голосования первое место заняло Кленовское сельское поселение.

В колледжах Ревды прошли мероприятия по профилактике алкогольной зависимости и трезвого образа жизни среди молодежи. Организаторами выступили отдел по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии и Благотворительный фонд «Ника» совместно с благочинным храмов Ревдинского округа протоиреем Алексеем Сысковым и его помощником по трезвению иереем Вадимом Обориным. Студенты этих учебных заведений посмотрели фильм «История одного обмана». После просмотра психолог Благотворительного фонда «Ника» Р.В. Смирнов и священники провели беседы со студентами с обсуждением фильма. Ребята задавали интересующие их вопросы, касающиеся пагубных зависимостей и методов борьбы с ними и получили развернутые и понятные ответы специалистов.

Начался прием работ на Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». По результатам регионального этапа конкурса лучшие работы будут направлены на выставку в Москву, а победители будут награждены на Международных Рождественских чтениях, которые пройдут с 24 по 26 января 2018 года. В Екатеринбурге в этом году на епархиальный тур конкурса «Красота Божьего мира» творческие работы принимаются до 20 октября 2017 года. В ноябре все конкурсные рисунки будут представлены на выставке, где жюри, в состав которого войдут уральские художники, деятели искусства, преподаватели и священники, определят 30 лучших работ для участия в финальном этапе конкурса.

В Доме актера Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей России прошла творческая встреча, посвященная развитию проекта реконструкции переписки Ники и Аликс и созданию на ее основе театральной постановки к 100-летию гибели Царской Семьи. В обсуждении темы на встрече в Доме актера вместе с автором проекта Т. Горкуновой также приняли участие эксперт Первого всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья Н. Крауз (Германия). Автор проекта Т. Горкунова, говоря о планах развития проекта поэтической реконструкции переписки двух любящих сердец, ставших примером идеальной семьи и самоотверженной любви к своему Отечеству, отметила, что живой отклик людей на этот проект, даже тех, кто скептически относился к личности Николая II, показывает, какой в этой теме заложен потенциал развития.