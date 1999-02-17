Неделя: 45 новостей православной России

В Мамадыше в приходе храма Преподобной Ксении Римляныни состоялось собрание помощников благочинных Казанской епархии по молодежному служению. Ответственные за молодежное служение на местах отчитались о проделанной работе и поделились планами на будущее. Руководитель отдела по работе с молодежью епархии А. Гаранин озвучил основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в этой сфере. Проведя мозговой штурм, представители молодежных отделов нашли пути решения некоторых проблем. Подобные мероприятия в Казанской епархии проводятся ежеквартально, но в формате выездного совещания оно прошло впервые и, по словам руководства отдела, в будущем этот формат станет традиционным.

В Твери состоялся форум муниципальных образований региона, который объединил представителей 351 муниципалитета: районов, городских, сельских поселений и городских округов. Высокопреосвященнейший митрополит Тверской и Кашинский Виктор обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором обозначил новый этап выстраивания отношений между Церковью и государством. Действенный инструмент для повышения качества жизни в регионе – Программа поддержки местных инициатив. В этом году в Тверской области заявлены к реализации 245 проектов, предложенных жителями. По просьбам руководителей районов были увеличены сроки реализации инициатив, поэтому в 2018 г. отбор проектов пройдет уже в марте.

По благословению ректора Тульской духовной семинарии митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в память о 100-летии трагических событий, положивших начало гонениям на Русскую Православную Церковь, и о подвиге на тульской земле осознанно пострадавших за веру Христову в выставочном зале семинарии состоялась презентация экспозиции «Неугасимые светочи земли тульской». Экспозиция состоит из 2-х частей. 1-я – информационная, представляет собой баннеры, посвященные жизни и служению новомучеников и исповедников XX в., связанных с тульским краем, 2-я состоит из экспонатов, в том числе оригинальных, передающих дух эпохи воинствующего атеизма и силу веры и крепость верности любящих Христа и Церковь Его.

В гг. Тобольске и Тюмени прошел XVII съезд Межрегионального молодежного общественного движения «Сибирь молодая православная». Для участия в съезде прибыли 156 делегатов из 33 населенных пунктов, от всех благочиний Тобольско-Тюменской епархии, из Екатеринбургской и Ишимской епархий. Участники съезда – члены движения, студенты Тобольской православной духовной семинарии, представители православной молодежи Тюменской области. Были озвучены доклады о деятельности Движения и его отделений в благочиниях, презентованы интересные проекты молодежного служения, с отчетом о деятельности Движения в период за год выступил иерей Владимир Проскуряков, председатель правления ММОД «Сибирь молодая православная».

В Ижевской епархии в 12-й раз прошел покаянный крестный ход, посвященный празднику Успения. Как и в прошлые годы, он прошел от храма Иверской Иконы Пресвятой Богородицы г. Ижевска до Успенского женского монастыря с. Перевозное. Общая протяженность маршрута – около 60-ти км, верующие останавливались в храмах Святителя Николая Чудотворца с. Завьялово, Тихвинской Иконы Пресвятой Богородицы в урочище Паздеры и в других местах. По традиции, шествие предварила Божественная литургия в Иверском храме, которую возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Симбирская епархия начала сотрудничать с Межрегиональной благотворительной общественной организацией социальной адаптации «Шаг к жизни», которая берет под опеку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогает им решить жилищный вопрос, помогает в преодолении алкогольной и наркотической зависимостей, приобщает к труду. Структурные подразделения и филиалы организации уже действуют в Нижнем Новгороде, Казани, Мурманске, Архангельске, Северодвинске, Богородске, Лысково, Дзержинске. Первая помощь заключается в предоставлении временного жилья, в содействии в восстановлении документов, в приобщении к труду, в оказании духовной и молитвенной поддержки.

В Епархиальном Духовно-просветительском центре в г. Абакане под председательством Преосвященного архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана прошла XXIX пастырская конференция. Темой ее стали библейский и научный взгляд на сотворение мира, осмысление места человека среди всего творения Божия. С докладами выступили чтец В.Бельский, тема – «Отображение учения о творении мира в православном богослужении», протоиерей Олег Попов с сообщением «Церковь и экология». Участники конференции просмотрели видеолекцию о современном состоянии космологии.

В рамках Международной православной выставки-ярмарки «Мир и клир» в г. Рыбинске состоялась межрегиональная конференция «Духовные пастыри малой родины: святые новомученики и исповедники Церкви Русской». Конференция организована Рыбинской епархией совместно с выставочной компанией «Узорочье» при поддержке Правительства Ярославской области и администрации города. В программе – пленарное заседание и работа секций, посвященных подвигу новомучеников и исповедников. В конференции участвовали епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников в Бутове прот. Кирилл Каледа, историк-археолог С.А.Беляев, директор портала «Православие и мир» прот. Александр Ильяшенко, проф. МГУ им. М.В. Ломоносова С.В. Перевезенцев, директор музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» Р.В. Романов, начальник управления по делам архивов Аппарата Правительства Ярославской области Е.Л.Гузанов, автор книг о новомучениках И.Г. Менькова и многие другие.

В Ханты-Мансийске поздравили с началом учебного года многодетные семьи. В храме Покрова Пресвятой Богородицы окружной столицы состоялся молебен на начало нового учебного года для многодетных и малоимущих семей, воспитывающих 4 и более детей. Молебен провел клирик храма иерей Андрей Зотов, тоже многодетный отец. Региональная общественная организация «Родительский комитет Югры» – в числе соорганизаторов акции «Собери ребенка в школу», и она не первый год помогает многодетным семьям перед началом учебного года. «Мы знаем, что вторая Божия заповедь гласит: возлюби ближнего, как самого себя. Эта любовь проявляется и в помощи ближнему,– считает Е.Печкина, представитель общественной организациии, которая уже несколько лет занимается благотворительными проектами, – и если каждый из нас на своем месте будет не только выполнять свои функции, но и служить ближнему с открытым сердцем, своими пособностями, средствами, то добра и любви в мире будет больше. А многодетные семьи, как правило, нуждаются и в нашей помощи и в нашей заботе и поддержке».

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа продолжается сотрудничество между Якутской епархией и Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). Участники Православного молодежного движения г. Якутска потрудились на Общегородском субботнике. Молодые люди вместе с неравнодушными горожанами привели в порядок Якутский Острог, в котором вскоре будет открыт музей г. Якутска.

Скауты Томска совершили поездку на оз. Байкал и в г. Иркутск. Поездка стала ключевой в ходе реализации Знаменским храмом грантового проекта «Байкальские тропы» православного Международного открытого конкурса «Православная инициатива 2016–2017». Подготовка к поездке началась сразу после объявления результатов конкурса и публикации списка победителей, в числе которых был и Знаменский приход. Проект направлен на развитие БПС (Братства православных следопытов) и закупку и формирование базы туристического инвентаря и оборудования, имеющую значимость для реализации не только этого проекта, но и для дальнейшего развития оздоровительно-туристического направления на приходе.

По благословению архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона руководитель комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Максим Гончаров участвовал в форуме «Сбережение нации: проблемы демографии, медицины и здоровья населения Республики Адыгея», где выступил с докладом на двух дискуссионных площадках «Медицина. Меры для повышения рождаемости, снижение младенческой смертности» и «Идеологическо-информационные направление. Роль общественных объединений в улучшении демографической ситуации в Республике Адыгея. Информационно-разъяснительные мероприятия среди населения по повышению демографии в республике». Он донес до участников форума важность поддержки семьи на всех уровнях и пропаганды семейных ценностей и многодетности в средствах массовой информации и учебных заведениях.

Общество православных врачей Алтайского края выпустило книгу «Немедицинские истории о вере и молитве». Издание подготовлено к 60-летию митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, в нем описана лишь крохотная часть накопленного за долгие годы практической работы арсенала реальных историй, произошедших в клиниках Алтайского края, которые были отмечены милостью Божией, где отражена радость выздоровления больных людей и благодарность нашей Церкви за получение просимого – любовь и помощь Божию, за терпение, труд и соборные молитвы священства.

Белгородская епархия

В Шебекинском районе на Архиерейском подворье «Рождественское» прошел общероссийский духовно-патриотический молодежный форум «Пересвет – 2017», подготовленный при участии общественной организации «Скорая молодежная помощь». В день открытия форума с его участниками встретился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Фестиваль славянской культуры «Хотмыская осень – 2017» прошел в Хотмыжске. По традиции начало фестиваля было ознаменовано Божественной литургией, которую совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Работали тематические площадки, в том числе площадка фестивальных событий Белгородской области «Фестиваль фестивалей». Гостей знакомили с традиционными культурным событиями территорий региона, были организованы ремесленные ряды, выставка-ярмарка продукции крестьянско-фермерских хозяйств и других производителей области.

В Новооскольском доме-интернате для престарелых и инвалидов освятили домовой храм. Чин освящения совершил митрополит Белгородский и Старооскольский во время посещения Новоосколького благочиния. Позже в этот день глава Белгородской митрополии совершил чин освящения Центра общественных организаций. В благословение на работу во благо жителей Новооскольского района всем сотрудникам центра были преподаны иконы Спасителя.

Собрание благочинных, Епархиального совета, Церковного суда и председателей епархиальных отделов и митрополичьих комиссий под председательством митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна прошло в здании Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Заслушаны отчеты руководителей епархиальных отделов и митрополичих комиссий о ходе исполнения утвержденных планов работы; участники совещания обсудили проект графика пребывания частицы Пояса Пресвятой Богородицы в Белгородской епархии с 29 сентября по 4 октября.

Липецкая епархия

В школе с. Сенцово Липецкого района состоялось методическое совещание, посвященное 100-летию гонений на Русскую Православную Церковь. На совещании рассматривались вопросы о формах и содержании работы со старшими школьниками по теме «Земляки – исповедники, пострадавшие за веру». В частности, протоиерем Андреем Предеиным был предложен план презентации о священниках Романовских – отце Митрофане и отце Вениамине, пострадавших за веру в Липецком крае. Работа по поиску сведений о священниках, пострадавших за веру в крае, проводилась ответственными за религиозное образование и катехизацию 2-го Липецкого благочиния в течение лета.

Викарий Липецкой епархии Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий освятил колокола восстанавливаемого Никольского храма с.Товаро-Никольское Липецкого района. В соборной молитве приняли участие благочинный 2-го Липецкого церковного округа протоиерей Павел Зобов, настоятель Никольского храма священник Александр Хорошилов, благотворители и жители села. 6 благозвучных колоколов преподнес в дар приходу уроженец села В.Н. Шипулин. «Вот и мы, дорогие, показываем Богу свою любовь делами, в том числе, используя часть заработанных средств на благоукрашение дома Божия», – сказал Владыка, поблагодарив всех, участвовавших в благом деле возрождения святыни, и призвал на всех Божие благословение.

Викарий Липецкой епархии, секретарь Епархиального управления Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий возглавил заседание коллегии ОРОиК Липецкой епархии. Главными темами заседания стали прохождение детскими воскресными школами и группами благочиний Епархиальной аттестации, подготовка к региональному этапу XXVI Международных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», участие педагогов ОУ и ВШ в конкурсе уроков, посвященных памяти новомучеников и исповедников Российских.

По благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Липецкого и Задонского, в Липецке состоится крестный ход «За трезвость!», приуроченный ко Всероссийскому дню трезвости. Он пройдет от храма Преподобного Сергия Радонежского вокруг района «Университетский». Перед началом крестного хода в храме Преподобного Сергия Радонежского перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» будет совершен молебен о страждущих недугом винопития и наркомании.

Волгоградская епархия

Помощник благочинного по социальному служению и благотворительности Волгоградской епархии священнослужитель Андрей Коротин провел беседу о ценности здорового образа жизни с воспитанниками ГКСУ СО «Красноармейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Специалисты в области профилактики наркомании и наркопреступности обсудили вместе с детьми причины и последствия употребления психоактивных веществ. Волонтеры молодежного общественного движения Волгограда «Доброта сердец» напомнили воспитанникам центра о правилах поведения при угрозе терроризма, провели с детьми игры, направленные на формирование установок толерантного сознания, воспитание уважения, взаимопонимания и любви к близким и представителям других национальностей.

После основательной реставрации фасада существенно преобразится внешний облик храма Похвалы Пресвятой Богородицы. Как сообщил пресс-службе Волгоградской епархии настоятель прихода иерей Евгений Катаев, в результате масштабных работ будет утеплен фасад здания храма, предусмотрено выравнивание стен и покрытие их декоративной штукатуркой; в стенах сделают ниши, куда будут помещены иконы, смонтируют подсветку для освещения храма в вечернее время. Общая площадь работ составляет более 1200 м 2. Обновление внешнего облика церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в микрорайоне Дар-гора началось еще в 2016 г., уже выполнена основная часть работ, завершить их полностью планируется в 2018 г.

30 сентября завершается прием работ на ежегодный епархиальный конкурс «Сокровище веры», проходящий по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Участие в конкурсе могут принять и клирики, и миряне. В текущем году конкурс посвящен теме Международных образовательных Рождественских чтений: «1917–2017: уроки столетия». Принимаются литературные очерки, эссе, сочинения и другие произведения, соответствующие тематике и требованиям, изложенным в п.2.4–2.5.3 Положения о Конкурсе. Работы принимаются по адресу электронной почты: volgomission@gmail.com.

Как сообщили в пресс-службе Никольского кафедрального собора началась благотворительная акция «Неделя добрых дел», организованная Никольским добровольческим движением Камышина. Смысл акции: каждую неделю будет проводиться одно благотворительное мероприятие. 1-й день акции объявлен «Чутким»: психолог М. Григорьева провела психопрофилактическое занятие с элементами арт-терапии с беременными женщинами отделения патологии беременности при камышинском родильном доме.

Пермская епархия

Члены пермской общины глухих и слабослышащих, слабослышащие прихожане Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря, в рамках проекта-победителя конкурса малых грантов «Православная инициатива – 2017», посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Паломников сопровождал духовник общины иеромонах Алексий (Точилкин). Во время поездки паломники участвовали в Божественной литургии с сурдопереводом в главном соборе лавры, затем все желающие искупались в святом источнике и приложились к мощам святых, пребывающих на территории главного монастыря России. Перед поездкой для паломников были организованы лекции с сурдопереводом посвященные жизнеописанию преподобного Сергия, игумена Радонежского и истории Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В рамках выставки «Православная Русь» прошла ежегодная встреча волонтеров Пермской епархии, организованная епархиальным отделом милосердия. Во встрече участвовали сотрудники и волонтеры отдела во главе с руководителем священником Димитрием Таранченко, руководитель епархиального отдела по делам молодежи священник Сергий Дунин, участники Православной молодежи Прикамья, сотрудники Центра поддержки материнства и детства «Колыбель», волонтеры и ответственные за социальную работу в благочиниях Пермской епархии. В завершение отец Димитрий вручил каждому благодарственное письмо за участие во встрече и самоотверженный труд на ниве милосердия.

На площади перед Елизаветинской больницей г. Перми состоялась торжественная церемония открытия памятника святой преподобномученице Елисавете Феодоровне. В церемонии открытия бронзового монумента участвовал глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. Высота бронзового памятника – 3,8 м. Выполнен он скульптором В.М.Клыковым и архитектором В.И. Мещангиным, – вице-президентом Международного фонда славянской письменности и культуры, президентом Центра художественного литья, членом правления Пермского землячества.

Подведены итоги регионального этапа окружного конкурса педагогов средних общеобразовательных учреждений «Православный учитель 2017». Конкурсная комиссия рассмотрела 12 работ, присланных на региональный этап конкурса из 9 территорий Пермского края. Победителями регионального этапа в номинации «Лучший урок по ОПК для общеобразовательного учреждения» стали: 1 место – О.В. Шапикова (учитель русского языка и литературы, учитель ОРКСЭ МАОУ «Гимназия №1», г.Соликамск: урок «Христианская семья»); 2 место – Е.В. Данилина (учитель математики, учитель ОПК МАОУ «СОШ №64», г.Пермь: урок «Благо дарю маме»), 3 место – О. В. Соломатина (учитель начальных классов МАОУ «Лицей №9», г. Пермь – урок «Монашество»).

Тамбовская епархия

В настоящее время в Казанском мужском монастыре г.Тамбова возводится новый корпус духовной семинарии. Для строительства выбран участок, где располагалось здание бывшей средней школы №32, которое было построено на месте колокольни, взорванной в 30-е годы прошлого века. В здании семинарии будут располагаться домовый храм, актовый зал на 250 мест, малые актовые залы, учебные аудитории, библиотека с читальным залом, церковный музей, комната отдыха для преподавателей, студенческое общежитие , кухня и трапезная на 200 человек, малый спортивный зал и другие помещения. Корпус будет оснащен в соответствии с современными техническими требованиями.

По благословению Его Высокопреосвященства митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в главном корпусе ТГУ им. Г.Р.Державина состоялось заседание рабочей группы по теологии в расширенном составе под председательством проректора по учебной работе И.В. Налетовой, д. филос. н., профессора. Члены рабочей группы обсудили научно-методическое и кадровое обеспечение, набор студентов направления подготовки бакалавриата 48.03.01 «Теология» и магистратуры 48.04.01 «Теология», открытие кафедры теологии в ТГУ им. Державина, выполнение плана мероприятий Межрегионального сетевого университета на 2017 г. и предложения в план работы Межрегионального сетевого университета на 2018 г. И проект Концепции непрерывного теологического образования в Тамбовской области.

В храмах г. Тамбова группа паломников Православного молодежного объединения Тамбовской епархии совершила паломничество в Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, где председатель Экологического совета епархии священник Михаил Замкивский возглавил молебен о сохранении Божиего творения и чтение акафиста святителю Питириму Тамбовскому. Затем участники посетили святые источники обители. Решением Священного Синода от 13 июля 2015 г. ежегодно в 1-е воскресенье сентября во всех храмах Русской Православной Церкви совершается чин молебного пения о сохранении Божия творения, в котором просят Господа, чтобы Он отвратил от человеческого рода Свой праведный гнев и сохранил в благоденствии и чистоте окружающую нас природу.

В день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялись торжественные проводы святынь Одесского Свято-Ильинского мужского монастыря, которые пребывали в Тамбове. Проводы возглавил клирик собора протоиерей Борис Жабин в сослужении духовенства Тамбовской епархии. По окончании богослужения батюшка призывал прихожан не бояться посылаемых испытаний, не отчаиваться, всегда призывать на помощь Бога и святых, которые возносят наши молитвы ко Господу.

Ставропольская епархия

По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на территории Андреевского собора г. Ставрополя прошла выставка-ярмарка «Хлебный спас». Здесь были представлены хлебобулочные изделия ведущих производителей Ставропольского края и продукция подсобного хозяйства епархии, которая уже полюбилась жителям города. Ярмарка началась с водосвятного молебна, после которого состоялось освящение хлебов.

Состоялась встреча председателя Патриаршего совета по культуре, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископа Егорьевского Тихона с преподавателями и студентами Северо-Кавказского федерального университета. В начале встречи Владыка рассказал об уникальном музейно-историческом комплексе «Россия – Моя история», который был открыт в г. Ставрополе. В своей речи он говорил о роли Русской Православной Церкви в создании грандиозного проекта. Еще одной значимой темой встречи была революция 1917г., 100-летие которой общество отмечает в нынешнем году.

В г. Ставрополе состоялись ежегодные городские соревнования по бегу «StavTrail 2017» на пересеченной местности в урочище Мамайская лесная дача. Участникам было необходимо преодолеть 15,5 км по лесному массиву. На старт вышло 112 человек – активисты Ставропольского епархиального православного молодежного движения «Град Креста». Поддерживал активистов духовник движения, заведующий учебной частью Ставропольской духовной семинарии протоирей Андрей Плисюк.

Коллектив Регентской школы Ставропольской духовной семинарии посетил Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского. Экскурсию по территории ботанического сада для учащих и учащихся Ставропольской духовной школы провел директор этого учреждения В. И. Кожевников. Он очень интересно и содержательно рассказал об истории ботанического сада, о выращиваемых культурах, о буднях этого уникального учреждения и планах на будущее. Экскурсанты увидели множество редких деревьев и кустарников, десятки видов полевых трав и лекарственных растений, и, конечно, богатейшую коллекцию самых различных, в том числе весьма экзотических, цветов.

Челябинская епархия

В выставочном зале «Колорит» открылась выставка «Летопись храма Преображения Господня». В 2017 г. город отмечает сразу несколько юбилеев: 280 лет назад Православие утвердилось на чебаркульской земле, 25 лет прошло со дня восстановления приходской общины и уже 10 лет возрожденный храм – украшение города. На открытии выступила В. Федосеева с песней «Сто святых церквей», затем слово было дано клирику чебаркульского храма иерею Константину Причину. Священник поздравил присутствующих с открытием фотовыставки и отметил: «Как когда-то Церковь вскоре после своего основания была гонима в Римской империи, так гнали ее и в Советском Союзе. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, она не исчезла, а только сильнее укрепилась. Тем более отрадно видеть возрождение духовной жизни, которое продолжается и поныне на чебаркульской земле».

В Успенском храме г. Челябинска открылась детская площадка. После Литургии протоиерей Валерий Числов совершил молебен на начало учебного года и окропил детей, приступающих к учению, а заодно и всех прихожан, святой водой. Затем состоялось долгожданное открытие детской площадки рядом с храмом: здесь родители смогут оставить ребенка, придя на богослужение, сюда можно зайти после занятия в воскресной школе. Малыши не заставили себя долго ждать и опробовали новые качели и горку.

Молодежный православный отряд «Илья Муромец» провел встречу с писателем и краеведом, автором «Летописи церковно-приходской жизни села Харино» Е.Н. Хмаровой. Беседа проходила в приделе Пророка Илии храма Иверской Иконы Божией матери с. Миасское. Ребята узнали об истории формирования церковных приходов Миасско-сельского благочиния, начиная с основания крепости и до наших дней. Автор познакомила их с книгой «Историческая судьба вершится Промыслом Божиим» М.А.Меньшиковой, выписками из старинных документов и фотографиями. Очень долго ребята не отпускали свою собеседницу, задавая ей вопросы.

6 октября 2017 г. диакон Илия Кокин, канд. культурологи и канд. богословия, член Союза писателей Москвы, автор ряда учебных пособий для воскресных школ, встретится с педагогической общественностью Челябинска в конференц-зале Епархиального управления. Именитый педагог имеет солидный опыт преподавания ОПК, в 2013, 2014 и 2016 гг. он становился победителем Всероссийского педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя»; он даст открытый урок на тему «Мир видимый и невидимый. Чудо. Молитва.», будет представлена новая книга для детей «Священная история: от Адама до меня». В заключение пройдет презентация учебного пособия «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа», рассчитанного на самую сложную аудиторию – подростков, но интересного и взрослым. Издание заняло 1-е место в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект».

Владивостокская епархия

Викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий совершил Миссионерскую поездку по Приморскому краю. Его Преосвященство посетил приходы VI и VII благочиннических округов, Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь. Эта поездка посвящалась 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь и 40-летию канонизации святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского.

В день чествования иконы Божией Матери «Всецарица» или по-гречески «Пантанасса» в радиологическое отделение краевого онкологического диспансера был принесен список этой чудотворной иконы, сделанный и освященный на Афоне. Святыню встречали пациенты клиники, прихожане больничного храма при Тысячекоечной больнице и добровольцы епархиальной службы «Милосердие». В актовом зале перед принесенной иконой руководитель епархиального отдела церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Александр Талько совершил молебен с чтением акафиста, затем состоялась беседа, в которой священнослужитель рассказал о духовных аспектах православного вероучения в свете исцеления телесных недугов и ответил на интересующие пациентов вопросы.

Православная гимназия г. Владивостока отметила свой 20-й день рождения. Ровно 20 лет назад, в 1997 г. состоялся 1-й набор в 1-й класс тогда еще приходской школы при Никольском кафедральном соборе. Поздравить с праздником ребят прибыл и экс-директор хоккейного клуба «Адмирал», а ныне руководитель «Амура» А.Филиппенко, слова напутствия прозвучали из уст бессменного духовника и основателя гимназии протоиерея Игоря Талько, который возглавил молебен в храме Св. Кирилла и Мефодия и обратившись к учащимся, призвал их к собранности и благословил на начало учебного года.

По совместному решению Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева и Приморской митрополии выставка «От просветителя – к святителю» получила статус передвижной. Новым пунктом ее проведения, после Владивостока, стал приморский Дальнереченск; выставка торжественно открылась в Дальнереченском филиале. На открытии присутствовали представители городского управления культуры, учреждений культуры и школ, руководство и сотрудники филиала музея, общественность. Среди экспонатов выставки – иллюстрированные планшеты, труды святителя Иннокентия (Вениаминова) издания середины XIX века из фондов Общества изучения Амурского края, уникальные документы, фотохроника, подлинные предметы миссионерского быта и церковная утварь.