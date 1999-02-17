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19 сентября в Храме-на-Крови состоялась торжественная встреча делегации из Греции, которая доставила на уральскую землю ковчег с мощами святого великомученика Димитрия Солунского. В 16 часов дня святыня прибыла в Кольцово, куда ее доставил спецборт из Греции. Мощи прибыли к нам из Верийского монастыря Панагия Довра. Сопровождает их митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь).
После совершения краткого молебна в аэропорту святыню принесли в Храм-на-Крови.
У храма под звуки военного оркестра ее встречало многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии. На встрече присутствовали также военнослужащие воинских частей, курсанты института МЧС, казаки Оренбургского войскового казачьего общества – всего порядка тысячи военнослужащих и казаков, а также большое число екатеринбуржцев и гостей города.
У выставленных мощей в Храме-на-Крови началось совершение молебна, а затем - всенощного бдения.
Добавим, что мощи будут открыты для поклонения в Храме-на-Крови с 19 сентября до 1 октября 2017 года. Жители и гости города могут приложиться к мощам в храме в удобное время с раннего утра до позднего вечера. Храм-на-Крови будет открыт с 7:00 до 23:00. Непрестанно в это время перед святыней будут совершаться молебные пения и акафисты.
В воскресение 1 октября, после Божественной литургии, около 12:30 мощи покинут уральскую землю и отправятся на родину великомученика Димитрия в Салоники, Грецию.