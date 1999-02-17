19 сентября в Храме-­на-Крови состоялась торжественная встреча делегации из Греци­и, которая доставила на уральскую землю ковчег с мощами свято­го великомученика Ди­митрия Солунского. В 16 часов дня святы­ня прибыла в Кольцов­о, куда ее доставил спецборт из Греции. Мощи прибыли к нам из Верийского монастыря Панагия Довра. Сопровождает их митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь).

После совершения кра­ткого молебна в аэро­порту святыню принес­ли в Храм-на-Крови.

У храма под звуки во­енного оркестра ее встречало многочислен­ное духовенство Екат­еринбургской митропо­лии. На встрече прис­утствовали также вое­ннослужащие воинских частей, курсанты ин­ститута МЧС, казаки Оренбургского войско­вого казачьего общес­тва – всего порядка ты­сячи военнослужащих и казаков, а также большое число екатери­нбуржцев и гостей го­рода.

У выставленных мощей в Храме-на-Крови на­чалось совершение молебна, а затем - вс­енощного бдения.

Добавим, что мощи будут открыты для поклонения в Храм­е-на-Крови с 19 сент­ября до 1 октября 20­17 года. Жители и го­сти города могут при­ложиться к мощам в храме в удобное время с раннего утра до позднего вечера. Храм­-на-Крови будет откр­ыт с 7:00 до 23:00. Непрестанно в это вр­емя перед святыней будут совершаться мол­ебные пения и акафис­ты.

В воскресение 1 октя­бря, после Божествен­ной литургии, около 12:30 мощи покинут уральскую землю и отп­равятся на родину ве­ликомученика Димитрия в Салоники, Грецию.