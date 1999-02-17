Православная газета

Православная газета

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Прихожане храма свт. Луки побывали у чудотворной иконы «Всецарица» в Тарасково

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». Группа прихожан храма во имя святителя Луки Крымского вместе с настоятелем о. Анатолием Куликовым побывала в Свято-Троицком мужском монастыре, что в селе Тарасково Свердловской области. Его главная святыня - икона Божией Матери «Всецарица»— список одноименной иконы XVII века, которая хранится на Святой Горе Афон в соборном храме Ватопедской обители. Икона появилась в монастыре сравнительно недавно, однако снискала любовь многих: по молитвам перед святым образом Богоматери «Всецарица» зарегистрированы исцеления. Икона с 2004 года официально признана чудотворной.

В паломничество отправились после молебна и 100 км до Тарасково провели в предвкушении встречи со святыней. По приезде в главном храме монастыря - однопрестольной каменной Свято-Троицкой церкви - прочли Акафист Пресвятой Богородице перед чудотворной иконой «Всецарица» и приложились к образу. Побывали паломники и у святого источника, расположенного на территории монастыря и освящённого в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица». Окунувшись, поехали к другому источнику, освященному в честь Марии Египетской и расположенному недалеко в лесу. Там сооружена купель, где тоже можно окунуться, что путешественники и сделали. Приятным завершением паломнической поездки стала вкусная трапеза на свежем воздухе.

 
 
 

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