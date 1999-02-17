Выставка «Город в огне» открылась в музее ВДВ

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». 14 сентября в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоялось открытие выставки «Город в огне». Экспозиция посвящена событиям в столице Урала, развернувшимся в октябре 1917 года и в период Гражданской войны и повлиявшим на все социально-политические процессы в стране и Екатеринбурге.

Выставка стала частью совместного проекта Уральского государственного военно-исторического музея с Музеем Боевой славы Урала Дома офицеров ЦВО Минобороны РФ, в рамках которого выставочные проекты представлены посетителям на двух площадках города.

Среди экспонатов есть и уникальные, например, жетон в память Февральской революции 1917 года, образцы обмундирования военнослужащих Красной и Белой армий, будёновка и военная форма чехословацкого стрелка, элементы вооружения (патроны к винтовкам Бердана, Лебеля и Арисака, штыки к иностранным винтовкам, граната Рдултовского), предметы полевого и городского быта начала XX века.

По приглашению директора музея ВДВ «Крылатая гвардия» Андрея Сергеева в открытии экспозиции принял участие И. К. Новожилов, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Екатеринбургской епархии. Илья Константинович отметил уникальный характер и большое значение выставки, благодаря которой молодые уральцы узнают подробные факты из истории Отечества. Экскурсии в музее ВДВ будут интересны учащимся общеобразовательных и воскресных школ, а также студентам екатеринбургских вузов.

Выставка в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» (ул. Крылова, 2 а) продлится до 12 ноября 2017 года.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.