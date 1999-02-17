В храме свт. Луки Крымского отчитались о пожертвованиях за август

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». О пожертвованиях за август отчитались в строящемся храме во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) г. Екатеринбурга, что в Компрессорном микрорайоне. На стройплощадке (ул. Хвойная, д. 80) в лесопарковой зоне недалеко от травматологической больницы № 36 второй месяц ведутся кровельные работы центральной части храма, которые выполняются поэтапно – пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, затем непосредственно укладка кровельного материала.

В августе в церковной лавке храма, который по-прежнему пока находится во временно приспособленном помещении, выписано 410 именных свидетельств о пожертвовании на храм и собрано около 200 тысяч рублей. Все средства израсходованы на приобретение необходимых стройматериалов и частичную оплату работы строителей.

Кроме жителей Екатеринбурга в августе в строительстве храма во имя святого врача приняли участие десятки жителей городов и сел нашей страны. Посильную лепту внесли жители Новосибирска, Белорецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, Улан-Удэ, Тюмени, Архангельска, Красноярска, Волгограда, Норильска, Пскова, Тулы, Курска, Воронежа, Смоленска, Оренбурга, Сочи, Воронежа, Чебоксар, Самары, Саратова. Пожертвования поступили из республик Казахстан, Башкирия, Карачаево-Черкесская, Крым, из городов и сел Волгоградской, Свердловской, Кемеровской, Рязанской, Костромской Тамбовской, Новосибирской, Московской, Тверской, Ленинградской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Курской, Самарской, Орловской, Архангельской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Ульяновской, Вологодской, Липецкой, Мурманской областей, Пермского, Краснодарского краев.

Всего с начала проекта «Построим храм вместе» приобретено 82 040 «именных кирпичиков» — столько имен уже записано на стенах строящегося храма во имя святого врача для вечного поминовения. Духовенство и прихожане приглашают всех неравнодушных людей принять участие в строительстве и присоединиться к акции «Построим храм вместе».

Одним из способов пожертвования является покупка «именного кирпичика». «Именной кирпичик» — это обычный строительный кирпич, на котором указывается имя человека, пожертвовавшего на храм или за кого внесли пожертвование. На собранные средства приобретаются строительные материалы, а имена благодетелей пишутся на кирпичах, вложенных в стену строящегося храма. Минимальное пожертвование – 100 рублей.

Каждому жертвователю отправляется специальное именное свидетельство с подписью настоятеля храма протоиерея Анатолия Куликова.

В деле строительства храма важна даже самая малая лепта. Народная стройка храма во имя святителя Луки Крымского в Екатеринбурге – живое тому подтверждение. Молитва о благодетелях и строителях храма возносится на каждом богослужении.