Православная газета

Православная газета

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День трезвости провели в Первоуральском благочинии

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». 15 сентября администрация городского округа Первоуральск совместно с Первоуральским благочинием провели Десятый общегородской день трезвости.

В этот день в храмах благочиния прошли праздничные богослужения, где сугубо молились о тех, кто подвержен зависимости алкоголизма и иным вредными привычкам. После окончания Божественной литургии для прихожан провели кинолекторий с просмотром документального фильма «Секреты манипуляции. Алкоголь. Скрытая правда».

В Парке новой культуры собрались ученики общеобразовательных школ средних и старших классов. Для ребят организовали концертную программу, спортивные и творческие игры. Победителям вручили билеты на посещение кинотеатра, зоопарка и драматического театра. На территории парка действовали информационные стенды о вреде алкоголизма, гостям парка раздавали буклеты.

Настоятель храма в честь святых Царственных страстотерпцев посёлка Кузино иерей Димитрий Федорцов подчеркнул, что сегодня алкоголизму подвержены даже дети, и назвал масштаб трагедии ужасающим.

 
 
 

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