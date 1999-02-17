Координационный совет обсудил перспективы молодежного движения

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». 14 сентября в библиотеке храма в честь Вознесения Господня г. Екатеринбурга состоялось первое в этом учебном году собрание Координационного совета приходских молодежных клубов уральской столицы. Встречу возглавил руководитель Молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоирей Александр Сандырев. Участниками заседания стали представители молодежных клубов нескольких храмов - Вознесения Господня, Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе), св. блгв. князя Владимира, св. вмч. Пантелеимона, Храма-на-Крови, Свято-Троицкого кафедрального собора, Иоанно-Предтеченского архиерейского подворья. Также в совещании участвовали руководители Братства православных следопытов г.Екатеринбурга.

На встрече обсудили перспективы и проблемы деятельности совета, а также мероприятия, запланированные на 2017-2018 учебный год. Были решены организационные вопросы по проведению конференции приходских молодежных объединений Екатеринбурга, фестиваля православной молодежи, весеннего слета православной молодежи Среднего Урала, а также по развитию молодежного канала в YouTube, информационного обеспечения молодежных проектов и др.

Молодежный лидер Вознесенского архиерейского подворья Роман Шведов подчеркнул: «Наша миссия сделать жизнь православного молодежного движения по-настоящему увлекательной и интересной, способствовать развитию и духовному росту ребят».

- Молодежный отдел епархии всегда поддерживал активную, живую деятельность и творческие инициативы молодых, - отметил руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев. «Координационный совет молодежных клубов приходов Екатеринбургской епархии - это место, где ребята регулярно собираются, обсуждают текущие вопросы, разрабатывают и организуют совместные мероприятия, где каждый может найти для себя что-то полезное и важное, получить ответы на многие вопросы, а также новых друзей».