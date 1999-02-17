Новый цикл встреч с о. Константином Корепановым будет посвящён пророческим книгам

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». После летних каникул в Успенском Соборе на ВИЗе возобновляются встречи с о. Константином Корепановым. Священник продолжит цикл лекций по Ветхому Завету, во время которых затронет и подробно разберёт исторические, учительские, пророческие книги. Особое внимание будет уделено изучению Псалтири. Отныне встречи будут проходить по пятницам или средам в большой трапезной Успенского собора, начало бесед в 18-30. Первая встреча состоится в пятницу 29 сентября в 18-30.

Более подробная информация по телефону: (343) 2000-246 или 8(908) 918-40-40. Адрес Успенского Собора на ВИЗе: Екатеринбург, ул. Кирова, 65 (трамвайное кольцо ВИЗа).