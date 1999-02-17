Строители готовятся к заливке «нулевого» цикла 42-метровой колокольни

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». Этап заливки «нулевого цикла» колокольни восстанавливаемого старинного Успенского собора г. Екатеринбурга на ВИЗе затягивается из-за нехватки средств: строители не получили полную сумму за выполненные ранее работы. Чтобы набранный темп не останавливался до начала холодов, необходимо оплачивать 1 млн рублей в неделю. Для Успенского прихода это очень непростая задача. Впереди – закрытие «нулевого» цикла и начало кирпичной кладки. Чтобы осуществить реконструкцию, необходима молитвенная молитвенная помощь и финансовая поддержка многих людей. Способы перечисления средств см. на сайте Успенского собора.