Завершились каникулы семейного клуба «Вместе»

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». Вместе с наступлением осени закончились каникулы семейного центра «Вместе», действующего при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Педагоги ждут родителей и детей для совместных игр и творчества. Первые занятия состоятся во вторник 19 сентября:

10.00 - 11.00 играем вместе (спортивно-игровое занятие );

11.15 - 12.00 творческая лаборатория .

Занятия проводятся за пожертвования, часть из которых идёт на восстановление Успенского собора. СЦ «Вместе» расположен при соборе Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова, 65 (одноэтажное здание напротив зимнего храма, вход с торца). Телефоны: 8 (922) 208-14-93 и 8 (905) 859-87-50.