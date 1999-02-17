Священнослужители поздравили огнеборцев с праздником иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Екатеринбург, 18 сентября, «Православная газета». 15 сентября в Екатеринбургском гарнизоне пожарной охраны в торжественной обстановке отметили праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», которую огнеборцы и спасатели особенно почитают.

На торжественном построении во 2-й пожарно-спасательной части 60 врид начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы В.В. Теряев поздравил личный состав и гостей с праздником, рассказал о Пресвятой Богородице и наградил сотрудников ведомственными медалями.

Затем протоиерей Максим Миняйло - старший священник Архиерейского подворья Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Русской Просиявших г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского Кирилла обратился ко всем собравшимся с пастырским словом, в котором пожелал собравшимся укрепления в вере и преумножения сотрудничества с Екатеринбургской епархией.

Отец Максим вручил епархиальные награды сотрудникам и ветеранам 60 ОФПС. Архиерейские грамоты получили: врид начальника ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Виктор Теряев, начальник ФГКУ «60 отряд ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области» полковник внутренней службы Павел Шерстнев, генерал-майор Андрей Заленский и генерал-майор Анатолий Захаров.

Врид начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы В.В. Теряев отметил Благодарственными письмами ГУ МЧС по Свердловской области: протоиерея Максима Миняйло и духовников подразделений Главного управления протоиерея Максима Ильина и иерея Сергия Романенко – за подготовку и проведение праздника в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Мероприятие завершилось праздничным молебном у иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», который, по благословению Владыки Кирилла, совершил протоиерей Максим Миняйло в сослужении священников, окормляющих подразделения МЧС. Иерей Сергий Романенко окормляет Главное управление МЧС РФ по Свердловской области. Протоиерей Максим Ильин окормляет ФГКУ «60 отряд ФПС по Свердловской области», 2-ю и 105-ю пожарно-спасательные части ФГКУ «60 отряд ФПС по Свердловской области».

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.