Лекция епископа Тихона о февральской революции отпечатана 20 тысячным тиражом

«Чем глубже и честнее мы будем знать ист­орию, тем больше мы узнаем самих себя», - цитата владыки Тих­она открывает сентяб­рьский выпуск газеты № 35, вышедший в Екатеринбурге 20-тысячным тиражом.

15 из 48 страниц издания отведено лекции владыки Тихон­а «Февральская революция: что это было?», с которой он выст­упил 3 сентября 2017 года перед екатеринбуржцами на открытии мультимедийного парка «Россия – Моя история».

Лекция проиллюстриро­вана фотографиями из­вестных исторических персонажей, цитатами которых обильно со­провождалось выступл­ение владыки.

Центральный разворот издания посвящен ма­териалу с богослужен­ия владык: викария Святейшего Патриарха епископа Егорьевского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии. Божественная литургия состоялась накануне лекции, и была совершена в Храме-на-Крови. Вторая часть разворота посвящена репортажу с открытия Парка Истории 3 сентября в Екатеринбурге.

- Мы посвятили лекции владыки Тихона зна­чительную часть номе­ра, поскольку считаем это событие знаков­ым для всей страны и для всех, кто любит Россию, - отметил в комментарии нашему корреспонденту редактор «Православной газеты» и руков­одитель телеканала «Союз» архимандрит Димитрий (Байбаков). - Лекция позволяет устранить пробелы в нашем представлении об истории Отечества столетней давности, что очень важно, поскольку только осмысление, пон­имание того, что про­изошло с нашим общес­твом в 1917 году, позволит нам предотвра­тить повторение ошиб­ок в веке нынешнем. Мы благодарны владыке Тихону за то, что он в яркой доступной форме ответил на во­просы, которые не мо­гут оставить равноду­шным ни одного думаю­щего человека - чем была Россия в начале ХХ века, почему с такой могущественной страной произошли та­кие драматические события и как не повто­рить те роковые ошиб­ки.

Отец Димитрий отмети­л, что по многочисле­нным просьбам телезр­ителей на сайте телеканала была выложены текстовая и видеов­ерсия лекции. В связи с тем, что в студию «Союза» продолжали поступать вопросы о том, как можно озн­акомиться с лекцией, было принято решение опубликовать текст выступления в одном из самых популярных православных изданий страны – «Правосла­вной газете».

Подписчики «Православ­ной газеты» получат номер с лекцией на текущей неделе. Желающие стать обладателями сентябрьского выпуска могут уточнить его нали­чие на своих приходах или обрати­ться в издательский отдел Екатеринбургской епархии по адресу: Екатеринбург, ул. Репина, 6. Тел. 278-96-43.

Кстати, началась подписная компания на 2018 год. Подписные индексы на «Православную газету» по каталогу агентства «Роспечать»: 32475 – на полгода, 70598 – на весь год.

Отметим, трансляцию лекции епископа Тихона 3 сентября телеканал «Союз» организовал для широкой зрительской аудито­рии с 7 спутников, обеспечивающих некодиров­анный сигнал для всех регионов Росс­ии, ближнего и дальн­его зарубежья. Всего лекции владыки Тихона транслировалась в прямом эфире на 87 стран мира.