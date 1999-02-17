Лекция епископа Тихона о февральской революции отпечатана 20 тысячным тиражом

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«Чем глубже и честнее мы будем знать историю, тем больше мы узнаем самих себя», - цитата владыки Тихона открывает сентябрьский выпуск газеты № 35, вышедший в Екатеринбурге 20-тысячным тиражом.
15 из 48 страниц издания отведено лекции владыки Тихона «Февральская революция: что это было?», с которой он выступил 3 сентября 2017 года перед екатеринбуржцами на открытии мультимедийного парка «Россия – Моя история».
Лекция проиллюстрирована фотографиями известных исторических персонажей, цитатами которых обильно сопровождалось выступление владыки.
Центральный разворот издания посвящен материалу с богослужения владык: викария Святейшего Патриарха епископа Егорьевского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии. Божественная литургия состоялась накануне лекции, и была совершена в Храме-на-Крови. Вторая часть разворота посвящена репортажу с открытия Парка Истории 3 сентября в Екатеринбурге.
- Мы посвятили лекции владыки Тихона значительную часть номера, поскольку считаем это событие знаковым для всей страны и для всех, кто любит Россию, - отметил в комментарии нашему корреспонденту редактор «Православной газеты» и руководитель телеканала «Союз» архимандрит Димитрий (Байбаков). - Лекция позволяет устранить пробелы в нашем представлении об истории Отечества столетней давности, что очень важно, поскольку только осмысление, понимание того, что произошло с нашим обществом в 1917 году, позволит нам предотвратить повторение ошибок в веке нынешнем. Мы благодарны владыке Тихону за то, что он в яркой доступной форме ответил на вопросы, которые не могут оставить равнодушным ни одного думающего человека - чем была Россия в начале ХХ века, почему с такой могущественной страной произошли такие драматические события и как не повторить те роковые ошибки.
Отец Димитрий отметил, что по многочисленным просьбам телезрителей на сайте телеканала была выложены текстовая и видеоверсия лекции. В связи с тем, что в студию «Союза» продолжали поступать вопросы о том, как можно ознакомиться с лекцией, было принято решение опубликовать текст выступления в одном из самых популярных православных изданий страны – «Православной газете».
Подписчики «Православной газеты» получат номер с лекцией на текущей неделе. Желающие стать обладателями сентябрьского выпуска могут уточнить его наличие на своих приходах или обратиться в издательский отдел Екатеринбургской епархии по адресу: Екатеринбург, ул. Репина, 6. Тел. 278-96-43.
Кстати, началась подписная компания на 2018 год. Подписные индексы на «Православную газету» по каталогу агентства «Роспечать»: 32475 – на полгода, 70598 – на весь год.
Отметим, трансляцию лекции епископа Тихона 3 сентября телеканал «Союз» организовал для широкой зрительской аудитории с 7 спутников, обеспечивающих некодированный сигнал для всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Всего лекции владыки Тихона транслировалась в прямом эфире на 87 стран мира.