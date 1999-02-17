Митрополит Кирилл поздравил спасателей с Днем образования части

Екатеринбург, 14 сентября, «Православная газета». 11 сентября отмечался День образования 9 пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области».

Сотрудники пожарно-спасательной части исполняют свой служебный долг, обеспечивая пожарную безопасность объектов, а также мероприятий, в том числе, проводимых Екатеринбургской Епархией (церковные праздники и Крестные ходы).

Правящий Архиерей Екатеринбургской епархии направил поздравительный адрес начальнику 9-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Свердловской области» подполковнику внутренней службы Евгению Витальевичу Старикову.

Владыка Кирилл пожелал руководству, личному составу и ветеранам 9 пожарно-спасательной части доброго здоровья, бодрости духа, мудрости и терпения, мира и добра, неиссякаемой помощи Божией в нелегком служении на благо нашего Отечества.

В архиерейском поздравительном адресе говорится: «Выражаю надежду, что взаимодействие Екатеринбургской Епархии с 9 пожарно-спасательной частью ФГКУ «1 Отряд ФПС по Свердловской области» в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания личного состава пожарно-спасательной части будет укрепляться и преумножаться».

Поздравительный адрес подполковнику внутренней службы Е.В. Старикову передал священнослужитель Екатеринбургской Епархии, окормляющий 9-ю пожарно-спасательную часть, - иерей Димитрий Муравьев, клирик прихода во имя святого целителя Пантелеимона города Екатеринбурга.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.