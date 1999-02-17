Центр «Царский» открывает новый концертный сезон 2017-2018

Екатеринбург, 14 сентября, «Православная газета». Духовно-просветительский центр «Царский» проводит разнообразную просветительскую деятельность, в том числе и концертную. За годы своей деятельности, начиная с 2010 года, в центре состоялось 435 концертов, сложились теплые творческие отношения со многими артистами и творческими коллективами, появился и «свой зритель».

- Центр «Царский» - одно из наших любимых мест в городе! Здесь можно прийти и послушать классическую музыку, русское классическое слово, и всё это в хорошем исполнении, и, что немаловажно, бесплатно! Мы приходим сюда как в какой-то оазис, мы чувствуем, что нас уважают и любят!

Центр «Царский» с радостью открывает новый сезон и приглашает зрителей на следующие концерты:

14 сентября в 18-30 ч. состоится концерт «Приглашение к классике». В программе концерта прозвучат арии из опер русских и зарубежных композиторов, известные романсы. Исполнители: вокальный ансамбль «Classica Viva!». Артистами этого ансамбля являются солисты Свердловской государственной академической филармонии и студенты Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

21 сентября в 18-30 ч. состоится концерт «Ave, Maria!» к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. В программе около 10 арий «Ave, Maria!» разных композиторов, а также оперные арии. Исполнители: заслуженная артистка России, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ирина Наумова (сопрано), заслуженный работник культуры России Ирина Гранковская (музыковед), лауреат международных конкурсов Виктория Винс (фортепиано).

29 сентября в 18-30 ч. состоится концерт «Настоялось лето на медовых травах». В программе поэзия Людмилы Царёвой, классические русские романсы, и фортепианные произведения русских и зарубежных композиторов. Исполнители: Людмила Царёва (авторское исполнение), Людмила Кряжкова (вокал), Юрий Липкин (фортепиано).

Напоминаем адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. Царская, 8. Телефон для справок: (343) 371-71-67. Вход свободный.