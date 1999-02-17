Неделя: 12 новостей православного Подмосковья

10 сентября 2017 г. в голубой гостиной Библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова в Москве состоится презентация книги «Музыкант как волонтер: терапевтическое применение музыки в медицинских и социальных учреждениях», подготовленной к печати Синодальным отделом по благотворительности. Книга призвана облегчить для волонтера-музыканта первые шаги в музыкальную терапию, она будет бесплатно распространяться Синодальным отделом в благотворительных и волонтерских организациях, заинтересованных в распространении музыкального волонтерства.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре запустил проект онлайн-консультирования для региональных православных приходов и общественных организаций. Директор центра А. Гезалов провел скайп-конференцию для общественной организации «Опора» и государственного учреждения помощи семье «Доверие» Республики Марий Эл на тему профилактики явлений социального сиротства и работы с кризисными семьями. Состоялось обсуждение возможных механизмов поддержки семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и их родственников. Задача – сформировать такую модель работы с семьей, чтобы дети не оказались ни в приюте, ни в детском доме, а оставались рядом с родителями, с которыми работают специалисты, способные помочь семье выйти из кризисной ситуации.

Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» объявляет тематический конкурс «Рождественские песни народов мира». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. Конкурс проводится в заочной форме – к рассмотрению принимаются видеозаписи выступления участников; для участия необходимо заполнить заявку на сайте http://patrfest.ru. К прослушиванию приглашаются детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, солисты-исполнители, учащиеся образовательных учреждений, воскресных школ и семинарий, воспитанники детских домов, интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников – от 5 до 18 лет.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности совместно с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом проводит курсы повышения квалификации для руководителей и ключевых сотрудников епархиальных социальных отделов. Во вводном занятии участвовали более 100 человек, их напутствовал председатель Отдела по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Зарегистрироваться на курс можно на сайте отдела в разделе «Интернет-семинары»; участвовать в обучении могут все желающие, но получить документы о повышении квалификации по окончании курсов смогут только представители социальных отделов епархий и благочиний (руководители и штатные сотрудники).

В Храме Христа Спасителя открылась выставка «История Православия Эстонии в фотографиях», подготовленная Издательским отделом Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и Благотворительным фондом имени Святителя Григория Богослова. В нее включены фотографии из архивов Церковного управления Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, частных коллекций А. Дормидонтова и С. Мянника. Выставка приурочена к 100-летию епископской хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) – первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла эта дата отмечается осенью 2017 г.

Издательский совет Русской Православной Церкви при участии АНО «Центр духовно-просветительских программ им. Святителя Филарета Московского» начинает прием работ на заочный этап Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне». Конкурс проходит в 2 этапа. На первом (заочном) этапе – с 1 сентября по 1 декабря 2017 г. – осуществляется прием творческих работ и их оценка Советом экспертов конкурса. На конкурс принимаются литературные творческие работы, написанные на русском языке; объем произведений должен быть не менее 5 000 и не более 20 000 знаков. Итоги подводятся в трех возрастных группах: 6–7, 8–9, 10–12 классы. Подача работ на конкурс производится через сайт конкурса www.letogospodne.ru в разделе «Заявка на участие».

По благословению наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумена Петра (Еремеева) в обители прошел семинар, посвященный жизни и трудам женщин, которые в разное время были причастны Высоко-Петровской обители. Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в 2004 г. преставилась ко Господу одна из тайных монахинь Высоко-Петровского монастыря в советское время, схимонахиня Игнатия (Пузик). Один из докладов был посвящен ее удивительной жизни, непростому подвигу, который матушка несла в самое сложное для Русской Церкви время. Встреча проходила в актовом зале Нарышкинских палат – видимом вкладе семьи Нарышкиных в Высоко-Петровский монастырь, о чем упомянул в своем выступлении инок Макарий, руководитель информационной службы обители.

18 сентября 2017 г. в храме Мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет международный семинар «Православие и наука: история, современность, будущее». Организатором мероприятия выступает Национальный исследовательский фонд Греции. В его программе – лекции д. ф.-м. н., академика РАН А. Паршина «Наука и вера в наше время: вместе или нет?» и к. филос. н., профессора Московской духовной академии Н. Гаврюшина «Физика и религиозная метафизика в восточно-христианской культуре», публичная дискуссия (модератором выступит к. филос. н., руководитель отдела Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН Д. Сапрыкин). Перед семинаром запланировано открытие фотовыставки, посвященной русским ученым, чья судьба была связана с Московским университетом и Академией наук.

16 сентября 2017 г. при храме Преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе открывается выставка памяти новомучеников «Будь верен до конца…». Среди священнослужителей и прихожан храма в лике святых прославлены сщмч. Петр Никотин, мч. Николай Кузьмин, мч. Иоанн Малышев, мч. Алексий Зверев, мч. Виктор Фролов. Выставка рассказывает о судьбах 11-ти человек, священнослужителей и прихожан одного храма прп. Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Жизнь этих людей попала в волны репрессий 1918, 1934, 1937, 1938 гг., но стала свидетельством подлинной веры и верности.

В исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялся семинар для молодежи из стран Европы и Азии – делегатов образовательной программы «Новое поколение», призванной познакомить молодежь из-за рубежа с общественной, социальной, образовательной и культурной жизнью в России. Одним из пунктов этой обширной образовательной программы, проводимой Федеральным агентством «Россотрудничество», стало знакомство молодежи зарубежья с опытом Илиинского храма в реализации приходских проектов. По окончании дискуссионной части встречи зарубежные гости познакомились с историей Черкизова – увлекательную экскурсию по территории храма и окрестностям провела миссионер-катехизатор Е. Макалец.

На Тверском бульваре состоялось торжественное открытие фотовыставки «Архитектура русского храма» (организаторы – холдинг «Объединенные кондитеры» и Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата при поддержке Правительства Москвы). «Православные храмы веками являлись воплощением передовых идей и технологий. Несмотря на то, что сегодня они уступили внешнее лидерство светским архитектурным строениям, однако, как и прежде, сохраняют свое очарование, свою неповторимую духовную атмосферу. Именно храмы всегда привлекали и продолжают привлекать в Россию миллионы людей из разных стран мира, и не только паломников, но и туристов», – прокомментировал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

21 сентября 2017 г. в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет благотворительный концерт памяти жертв авиакатастрофы рейса ТУ-154. В нем будут участвовать Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, Патриарший хор Храма Христа Спасителя. Важной частью мероприятия станут вручение ордена Дружбы народов «Белые журавли России» Е.П.Глинке посмертно и благотворительный сбор средств: полученные в результате сбора и от продажи билетов средства будут направлены семьям погибших и подопечным Доктора Лизы.