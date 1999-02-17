Неделя: 13 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Видеогид на русском жестовом языке по экспозиции «История русского Православия» представлен в Государственном музее истории религии. Проект подготовлен в рамках адаптивной программы для детей с нарушением слуха, реализуемой с 2015 г.; она направлена на преодоление их социальной изоляции. Приветствуя гостей, директор музея Л. Мусиенко отметила, что видеогид, размещенный на платформе и доступный для бесплатного скачивания, позволит людям с нарушением слуха самостоятельно знакомиться с экспозицией, не нуждаясь в сопровождении сурдопереводчика. Проект реализован при поддержке благотворительного фонда «Православная инициатива».

Накануне нового учебного года координационный центр по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, при ОЦБСС Санкт-Петербургской епархии снова проводит акцию «В помощь школьникам». За пару недель собрали несколько коробок с подарками к новому учебному году – тетради, ручки, альбомы для рисования, цветную бумагу, пластилин вручали детям в ярких пакетах от «Буквоеда». После богослужения во дворе храма председатель центра иерей Феодосий Амбарцумов и его помощник диакон Константин Стрекаловский пообщались с ребятами, расспросили о первых школьных днях. После службы детей ждали обед в кафе «У тещи на блинах» и поездка в Зоологический музей.

В Павловском кафедральном соборе Гатчины прошла передача частицы мощей преподобномученицы Марии Гатчинской для градо-Белогорского подворья Свято-Троицкого монастыря Благовещенской епархии, в тот же день состоялось освящение икон преподобномученицы Марии Гатчинской и преподобного Серафима Вырицкого на их честных мощах. В ближайшее время святыни отправятся на амурскую землю, где их ждут верующие Благовещенска.

В рамках Летнего института, организованного Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Святых Кирилла и Мефодия, представители Римско-Католической Церкви посетили молодежный отдел Санкт-Петербургской епархии. Летний институт проходит при участии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и Папского совета по содействию христианскому единству. В России группу сопровождает руководитель Международного отдела Общецерковной аспирантуры и докторантуры диакон Димитрий Серов. Он отметил, что институт проходит уже в 5-й раз: группа молодых православных священников дважды была направлена в Рим, и группа представителей Папского престола трижды посещала Россию.

Помощник начальника Военно-медицинской академии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Михаил Погиблов совершил молебен на начало учебного года. За богослужением пели сами курсанты. От имени председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями архимандрита Алексия (Ганьжина) батюшка передал курсантам воинские молитвословы. После молебна курсанты приложились к иконам и кресту, а отец Михаил окропил всех святой водой.

Губернатор Г. Полтавченко посетил Свято-Владимирскую школу Новодевичьего монастыря. День знаний начался с молебна, который возглавил духовник школы иерей Алексий Красавин. Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что впервые посещает эту школу, но много слышал о ней, так как она известна далеко за пределами Московского района. Здесь просвещают и воспитывают на основе нестареющих православных ценностей, и это важно. Глава региона отметил, что в школе произошли позитивные изменения: с помощью города сделан ремонт, школа прошла аттестацию и аккредитацию, имеет право привлекать для работы с детьми любых специалистов и получать поддержку от государства.

В Детском хосписе прошел праздник, приуроченный к началу учебного года. Его пациенты не могут путешествовать и знакомиться с миром, поэтому представители разных национальностей провели здесь «Урок мира»: познакомили детей со своей культурой, традициями, бытом, костюмами, национальной кухней. Вместе с пациентами начало учебного года праздновали родители, сотрудники, представители администрации города, друзья из детского совета при уполномоченном по правам ребенка. Руководитель и основатель хосписа протоиерей Александр Ткаченко приветствовал присутствующих на нескольких языках. По его словам, уважение к чужой культуре – это залог мира и стабильности, противоядие от войн.

Благотворительная акция ко Дню знаний для детей погибших миротворцев прошла в храме Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» на территории пожарной части №11 Калининского района. Ее организовал епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Панихиду отслужил настоятель иерей Георгий Сычев. После богослужения прошла экскурсия по части. Благотворительные акции «военный» отдел проводит с 2009 г. на Рождество Христово и в Международный день защиты детей. «В этом году мы решили провести акцию к 1 сентября, так как увидели, что многим мамам не на что подготовить своих чад к школе», – рассказал руководитель сектора социального служения отдела К.Туманов. Детям вручили подарочные сертификаты магазина канцелярских товаров «Комус», первоклассникам – рюкзаки со школьным набором.

Духовно-просветительский центр «Невский, 177» продолжает работу по созданию единой епархиальной системы книгораспространения. За прошедший год в Духовно-просветительском центре «Невский, 177» произошли существенные структурные изменения. Количественные показатели его деятельности – посещаемость, продажи, товарооборот – выросли на порядки: центр предлагает около 5 000 наименований книг по издательским ценам, количество поставщиков выросло с 3-х до более чем 60-ти. С 1 сентября приходы и монастыри смогут приобретать в центре книги со скидкой 20%: книги в церковных лавках епархии станут доступнее для покупателей.

Областной семинар для служащих муниципальных районов и образований Гатчинского, Тосненского, Сланцевского, Волосовского, Киришского и Ломоносовского районов области, ответственных за реализацию государственной межнациональной и межрелигиозной политики, провел в Гатчине председатель епархиального ОВЦО протоиерей Александр Пелин. Пройти курс «Введение в медиацию этнорелигиозных конфликтов» собралось 70 служащих и представителей национально-культурных автономий. Были рассмотрены понятия «этнос» и «нация», классификация культурных особенностей этносов, стадии и свойства этноконфликтов, инструментарий их решения. На практических занятиях разбирались методики их профилактики, ошибки при урегулировании конфликтов.

Торжественное открытие фестиваля казачьей культуры «Играй, отецкая станица!» состоялось в праздник Успения Божией Матери в ограде Крестовоздвиженского казачьего собора. Настоятель храма протоиерей Владимир Сергиенко отслужил молебен перед началом доброго дела, после чего казаки, прихожане и гости по традиции исполнили гимн-молитву русского народа «Боже, Царя храни!» Атаман Невской станицы Г. Егоров напомнил о 300-летней истории прихода и его возрождении силами казаков. Посетители познакомились с традициями казаков, узнали об особенностях их быта, погрузились в атмосферу жизни станицы. В рамках фестиваля прошла ярмарка «Медовый Спас».

Семинар по условиям и правилам участия в грантовых конкурсах состоялся в Епархиальном управлении. Вела его методист-консультант Международного конкурса «Православная инициатива» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Н.Грохольская; она рассказала, что начат прием заявок на конкурс президентских грантов, а с сентября начинается новый конкурс «Православная инициатива», обратила внимание на методические рекомендации, опубликованные на сайтах конкурсов, и проанализировала типичные ошибки заявителей.

В праздник иконе Божией Матери «Всецарица» в Спасо-Парголовском храме произошло знаменательное событие: посвящение прихожанок – волонтеров хосписа №3 – в сестры милосердия. Чин посвящения совершил протоиерей Ярослав Родионов, духовник созданного при храме сестричества Иконы Божией Матери «Всецарица». Это уже 16-е сестричество в Санкт-Петербургской епархии. Все сестры прошли обучение в хосписе №1 и в епархии, получили дипломы сестры милосердия и младшей медицинской сестры. В посвящении участвовал иерей Алексий Лебедев, духовник православной общины сестер и братьев милосердия Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы. Он пожелал сестрам «крепкой веры, мужества, безбоязненного служения у постели умирающего, любви к Богу и людям».