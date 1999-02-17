Неделя: 12 новостей православного Урала

В Историческом парке «Россия – моя история» в рамках мероприятий, посвященных Дню трезвости в Свердловской области, состоится награждение победителей конкурса «Трезвое село». Организатор конкурса – общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости»; он проводится при поддержке Законодательного собрания Свердловской области, Правительства Свердловской области, Екатеринбургской митрополии и ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области». В этом году финалистами конкурса стали 4 сельских поселения: Кленовское, Таборинское, Сладковское и Усть-Ницинское, которые весь год проводили активную работу по трезвенному просвещению, популяризации здорового образа жизни, устраивали спортивные, музыкальные, литературные конкурсы для жителей.

Торжественно-траурная церемония, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, собрала у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге больше сотни свердловчан. От лица епархии к собравшимся обратился руководитель ОРОиК иерей Андрей Щукин, призвав участников митинга к действиям, противоположным злобе и ненависти, которая исходит от террористов. В завершение церемонии в память о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом, участники митинга возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи у подножья его парапета.

На плацу Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу учебного года. Под марш духового оркестра были вынесены знамена Российской Федерации, МЧС России и института. На плацу выстроились курсанты, профессорско-преподавательский состав, офицерский корпус и ветераны института, присутствовал иерей Кирилл Кузовников, духовно окормляющий личный состав института, благочинный Березовского ГО. Он поздравил курсантов и слушателей и благословил их на успехи в новом учебном году. Представители Екатеринбургской епархии всегда участвуют в важных мероприятиях вуза.

Воспитанники экспериментальной общеобразовательной школы храма в честь Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах, г. Екатеринбург) и кадеты Исетского казачьего кадетского корпуса им. Святого Цесаревича Алексия встретили День знаний в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, где прошла праздничная архиерейская Божественная литургия. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом школьники, учителя и родители помолились о благополучном начале учебного года. В этом году школа в полном составе впервые провела первый день нового учебного года вне стен родного прихода вместе с учениками православных школ, дружественной Свято-Симеоновской гимназии, студентами Екатеринбургской духовной семинарии и Миссионерского института.

На Свято-Георгиевском приходе (Кинешемская епархия) прошел углубленный семинар-тренинг по церковной реабилитации наркозависимых. От Екатеринбургской епархии в семинаре участвовал психолог Свято-Пантелеимонова центра духовного попечения (совместный проект Екатеринбургской епархии и Благотворительного фонда «Ника») Р.В. Смирнов. «Впечатления от поездки в Свято-Георгиевский приход превзошли ожидания, – рассказал он, – На протяжении 5-дневной работы семинара удалось воочию соприкоснуться с реабилитационным процессом, присутствовать на проведении различных групп, самим участвовать в тренингах. Организаторы поделились ценным опытом работы с наркозависимыми, продемонстрировали высокий профессионализм. Уезжал я из Георгиевского с чувством глубокого удовлетворения и внушительным объемом раздаточного материала».

Первоклассники Православной гимназии будут учиться по системе Русской классической школы. При этом классы станут раздельными – в одном будут учиться мальчики, в другом девочки. По этой же системе будет обучаться и 2-й класс гимназии. По словам автора и руководителя проекта «Русская классическая школа» Т.А. Алтушкиной, детей желательно учить по классической программе, как минимум, до 6 класса – это залог того, что они сохранят познавательную мотивацию на всю жизнь и будут чувствовать себя уверенными, что им все по силам. Сегодня по классической программе занимаются более 2500 школьников в России и за рубежом. По словам председателя ОРОиК Екатеринбургской епархии иерея Андрея Щукина, методика РКШ – это научный, выверенный временем подход к образованию детей.

Первый выездной региональный патриотический форум «Стратегическая сессия по разработке программы гражданско-патриотического воспитания молодежи Свердловской области: взгляд в будущее» прошел в Екатеринбурге. Организаторами форума выступили Департамент молодежной политики Свердловской области, Общественная молодежная патриотическая организация «Наследие» и Молодежное правительство Свердловской области. Были проведены 5 круглых столов, организованных в соответствии с основными направлениями гражданско-патриотического воспитания в Российской Федерации. На круглом столе «Символика и памятные места» в качестве экспертов от Екатеринбургской епархии выступили председатель молодежного отдела протоиерей Александр Сандырев и председатель паломнического отдела Л.А. Белогурова. Все эксперты подчеркивали необходимость патриотического воспитания молодежи и важность воспитания любви к Родине.

Добровольцы храма Святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) провели акцию «Построим храм вместе» в Компрессорном микрорайоне г. Екатеринбурга, где рядом с крупнейшей в городе травматологической больницей №36 возводится храм во имя святого врача. Добровольцы предлагали жителям микрорайона приобрести «именные кирпичики» – специальные свидетельства о пожертвовании на строящийся храм и бесплатно раздавали всем желающим последний выпуск «Православной газеты» Екатеринбургской епархии. Имя каждого жертвователя вносится в специальную церковную книгу для вечного поминовения на Божественной литургии. За человека, чье имя указано на «именном кирпичике», будут молиться на каждом богослужении как за строителя до тех пор, пока будет стоять храм.

По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия в Каменской епархии стартовал конкурс детского творчества «Белый ангел России», посвященный преподобномученице Елисавете Феодоровне. К участию приглашают юных художников, литераторов, фотографов и создателей видеороликов от 8 до 18 лет. Прием творческих работ продлится до 24 октября. Конкурс направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание детей, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, помощь молодым талантам и создание среды для творческого общения детей. Организатор состязания – епархиальный ОРОиК.

Социальная служба Преображенского монастыря Каменской епархии впервые организовала для подопечных семей паломническую поездку – в пос. Старопышминск. Благотворителями выступили Синарский трубный завод и транспортная организация «СинараТрансАвто», предоставившие социальной службе вместительный комфортабельный автобус. В Старопышминск прибыли как раз к Литургии. Богослужение совершил настоятель 130-летнего Сретенского храма иерей Антоний Клюкин в сослужении каменского иерея Олега Федорова. В старопышминском приходе есть несколько старинных икон, специально написанная для Сретенского храма на Афонской Горе Богородичная икона и чудотворная – икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), празднование которой совершалось как раз в этот день. Отстояв службу, многие каменцы причастились Святых Христовых Таин. На прощание хозяева одарили гостей иконками священномученика Иоанна Старопышминского и календарями с видами храма.

Студенческие билеты получили учащиеся Екатеринбургской духовной семинарии, ставшие воспитанниками подготовительного и первого курсов Уральской духовной школы. Документ об этом юношам и девушкам вручил Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Торжественное вручение студенческих билетов состоялось после праздничного богослужения в кафедральном Свято-Троицком соборе г. Екатеринбурга, которое возглавил Владыка митрополит. Правящий архиерей пожелал новоиспеченным учащимся духовной семинарии стать достойными ее воспитанниками, быть радостными и с радостию впитывать знания и постигать науки, найти свой жизненный путь и быть профессионалами своего дела.

Епископ Егорьевский Тихон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений посетили музейно-выставочный центр монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. Особый интерес у гостей вызвала действующая с февраля 2017 г. в монастыре выставка «Псковский тупик / 1917», рассказывающая о начале февральской революции 1917 г., коренным образом изменившей путь развития нашей страны. В завершение осмотра Владыка Тихон, высоко оценивший экспозицию, предложил проработать пути возможного сотрудничества монастырского музейно-выставочного центра с мультимедийным парком «Россия – Моя история», автором которого он является.