Неделя: 46 новостей православной России

В п. Нювчим Сыктывдинского района Сыктывкарской епархии прошел слет участников детско-юношеского военно-патриотического движения «Ратники Святой Руси». Подростки жили в палатках, участвовали в спортивных состязаниях, развивали ловкость и смелость в веревочном парке и узнавали об основах Православной веры, погружались в историю России, нашли новых друзей. Инициатором и организатором сборов стал штатный священник Сыктывкарской епархии, иерей Иоанн Коюшев.

В Архиерейском доме г. Красноярска при участии митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона состоялся круглый стол «Реализация государственной политики в сфере свободы совести на современном этапе: региональные аспекты». Участниками его стали руководители и сотрудники федеральных и региональных ведомств, организаций, работающих в сфере национальной политики и межконфессиональных отношений, преподаватели вузов, представители культурно-национальных автономий. Открывая круглый стол, глава митрополии рассказал о своем взгляде на положение и роль Русской Православной Церкви в новейшей истории и сегодня, о ее влиянии на межнациональные отношения, а затем перешел к вопросу о межрелигиозных отношениях в Красноярском крае.

По благословению мит-рополита Курганского и Белозерского Иосифа в престольный праздник храма Порт-Артурской Иконы Божией Матери г. Кургана прошел праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок». Приветственным словом Владыки был открыт праздничный концерт. В нем участвовали лауреаты конкурса «Матушка Россия» детская группа «Росиночка», воспитанники подросткового казачьего клуба «Хуторок», дети и педагоги воскресной школы «Родник». Силами сестер милосердия была организована благотворительная ярмарка для сбора средств на экипажи помощи бездомным и многодетным семьям, подготовка детей из нуждающихся и многодетных семей в школу.

Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева в Козьмодемьянске Йошкар-Олинской епархии в рамках музейно-образовательной программы реализует проект «Союз искусства и религии». Участники проекта совершают туристические экспедиции по Горномарийскому району, посещая и изучая православные храмы. За нынешнее лето организовывались поездки во Введенский Вершино-Сумский женский монастырь в с.Революция, церковь Рождества Иоанна Предтечи в с. Коротни, в храм Рождества Богородицы в с. Сумки. Каждый храм, посещаемый участниками культурно-духовного проекта, имеет богатую историю и свою неповторимую атмосферу.

В детском оздоровительно-образовательном центре «Водопрь», расположенном в с.Пологовка Арзамасского района Нижегородской области, проходили межъепархиальные духовно-нравственные и военно-патриотические сборы «Горлица». В учениях участвовали более 150 человек: воспитанники воскресных школ, православных гимназий и других общеобразовательных учреждений Нижегородской и Лысковской епархий, их родители. За время пребывания в лагере ребята прошли ряд испытаний, укрепились физически и духовно.

До 20 сентября в Искитимской епархии проходит региональный этап конкурса детского творчества в области литературы и изобразительного искусства «100-летие Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона». Его целью стало духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, выявление и раскрытие молодых талантов. Возраст участников – 9–17 лет. Победители будут определяться в разных номинациях и возрастных группах, предусмотрено 36 призовых мест.

В Омске на базе БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» состоялся семинар «Духовные смыслы букв церковно-славянского алфавита», организованный усилиями сотрудников отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии и ДК «Светоч»; встреча стала продолжением семинара «О значении слова в православной традиции». Ведущая разъяснила историю создания графического облика каждой буквы, символы, которые использовались при написании заставных буквиц в памятниках древнерусской письменности и показала красоту их художественного облика. Для участников была организована выставка книг, посвященных культуре речи, литературоведению, языкознанию.

Ежегодная встреча волонтеров Пермской епархии прошла на выставке «Православная Русь». В ней участвовали сотрудники и волонтеры отдела милосердия во главе с руководителем священником Димитрием Таранченко, руководитель епархиального отдела по делам молодежи священник Сергий Дунин, участники «Православной молодежи Прикамья», сотрудники Центра поддержки материнства и детства «Колыбель», волонтеры и ответственные за социальную работу в благочиниях Пермской епархии. Каждый участник поделился своим опытом милосердного служения и благотворительности, представил презентацию. В завершение отец Димитрий вручил каждому благодарственное письмо за участие во встрече и самоотверженный труд на ниве милосердия.

Открылся XII дальневосточный форум молодежи «Андреевский городок». Почти 300 молодых активистов православных движений, представителей молодежных правительств и других организаций из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и Курильских островов участвовали в форуме. Образовательная составляющая форума пройдет в виде лекций и встреч, участники обсудят демографическую ситуацию, семейную политику, роль молодежи в системе органов власти и многое другое. Практическая часть программы пройдет при участии проектов «Дальневосточное масс-медиа» и «Новые малые города и деревни – спутники».

По благословению Преосвященнейшего епископа Ейского и Тимашевского Германа, социальный отдел Ейской епархии отправил в г. Ростов-на-Дону гуманитарную помощь для более 600 пострадавших от пожара 21 августа 2017 г. В состав гуманитарного груза вошли бытовая химия, детское питание, детская одежда, канцелярские принадлежности, консервы, лекарственные средства. Все продукты и предметы первой необходимости доставили в Центр гуманитарной помощи Ростовской-на-Дону епархии волонтеры добровольческого движения «Благо» г. Ейска.

В Рязанской православной семинарии состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке Теологического совета, который должен собраться в полном составе в ноябре текущего года. Участниками совещания стали руководители и представители учебных заведений епархии, в том числе ректор православной семинарии протоиерей Димитрий Гольцев. На заседании рассматривались общие вопросы, связанные с деятельностью Совета, и конкретные темы, посвященные развитию православного просвещения в регионе в различных его формах – говорили о теологическом образовании, предмете «основы православной культуры» в школах.

По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на территории Андреевского собора проходит выставка-ярмарка «Хлебный Спас». Все желающие смогут поучаствовать в праздничном веселье и дегустации хлебобулочных изделий и хлеба ведущих производителей края, продукции подсобного хозяйства Ставропольской епархии, приобрести теплый хлеб и свежую выпечку по выгодной ярмарочной цене. Гости могут задать вопросы не только специалистам и мастерам своего дела, на ярмарку приглашены первые лица края, директора и ведущие специалисты сельскохозяйственных и пищевых предприятий, все жители Ставрополя.

В Тамбове состоялась презентация «Передвижной выставочной экспозиции «Веры нерушимой основание» (к 100-летней годовщине убиения первых новомучеников Церкви Русской)». Проект реализуется по благословению ректора Тамбовской духовной семинарии Высокопреосвященнейшего Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского, при поддержке фонда «Соработничество», в рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016 – 2017». В ней участвовали преподаватели и студенты Тамбовской духовной семинарии и других учебных заведений, воспитанники воскресных школ г. Тамбова.

Состоялась паломническая поездка прихожан Никольского храма г. Грязи к святыням Дивеева и Мурома. Перед дорогой богомольцы испросили благословение у своих батюшек – настоятеля прихода протоиерея Александра Бильчука и клирика храма протоиерея Ростислава Вальчука. В Муроме паломники посетили древние монастыри – Троицкий Новодевичий, где пребывают мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Благовещенский, в котором покоятся мощи благоверного князя Константина и чад его Феодора и Михаила, и Спасский, где хранится частица мощей преподобного Ильи Муромца. Затем грязинцы посетили святые источники – Казанской Иконы Божией Матери, Иконы «Умиление» и Великомученика и Целителя Пантелеимона.

Смоленская епархия

При епархиальной благотворительной службе «Милосердие» в Смоленске вот уже 6 лет действует служба помощи бездомным. Одним из важных достижений этого года стало участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016–2017» и победа в Конкурсе малых грантов с проектом «Добрый обед для бездомных». На средства гранта для реализации проекта было закуплено 2 больших шатра, армейская палатка, 2 стеллажа, 3 термоса, большой кипятильник, 3 стола и контейнеры для продуктов. Каждый месяц бездомным раздается около 1000 порций горячего обеда.

В КВЦ им. Тенишевых г. Смоленска прошло пленарное заседание областного августовского совещания «Региональная система образования – матрица возможностей». В работе крупнейшего педагогического форума участвовал глава Смоленской митрополии митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Владыка обратился к участникам форума с приветственным словом; он отметил неизменно высокий уровень профессионализма смоленского педагогического сообщества и порадовался его существующему соработничеству со Смоленской епархией.

В Духовно-просветительском центре храма Святых Новомучеников Российских г. Смоленска начал работу православный инклюзивный фестиваль детского творчества «Смоленщина без границ». Проект организации и проведения фестиваля признан победителем открытого международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017» и получил грантовую поддержку. Первым фестивальным мероприятием стали мастер-классы «Волшебный песок» (рисование песком), в которых участвовали 40 детей. Каждый участник мастер-классов получил именной диплом участника и яркую футболку с логотипом фестиваля. Юные участники договорились о новой встрече 24 сентября – в день проведения праздничного фестивального концерта.

В Смоленском православном регентском и иконописном училище состоялся педагогический совет в котором участвовал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Провела педагогический совет ректор СПУ Елена Васильевна Полянская. Митрополит Исидор поблагодарил ректора и педагогов за неизменно высокий уровень образования, который демонстрируют выпускники Смоленского православного регентского и иконописного училища, но акцентировал внимание слушателей на таком важном аспекте педагогической работы, как воспитание подрастающего поколения, что особенно важно для православной школы.

Владикавказская епархия

Завершилась паломническая поездка православных верующих епархии по святым местам. По благословению епископа Владикавказского и Аланского Леонида группу паломников возглавил настоятель храма Святого Духа ст. Змейской иерей Анатолий Голоднов. В паломничестве участвовали несколько десятков прихожан храмов Владикавказа, ст. Николаевской, с. Эльхотово, с. Карджин и ст. Змейской. Богомольцы посетили Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, Казанский Свято-Амросиевский ставропигиальный женский монастырь (Шамордино), мужской монастырь Спаса Нерукотворного (с. Клыково). В Нило-Столобенской пустыни паломники поклонились святыням, окунулись в святые источники, а затем отправились в обратный путь.

В управлении епархии состоялась встреча епископа Владикавказского и Аланского Леонида с главой администрации г. Владикавказа Б.Х.Албеговым. Владыка поделился информацией о ходе подготовки к 1100-летию Крещения Алании, которое планируется провести на федеральном уровне, и высказал мнение, что в процессе подготовки к такому масштабному событию городские власти безусловно должны деятельно участвовать, так как федеральная программа позволит решить многие социальные, культурные и даже экономические проблемы Владикавказа в частности и Осетии в целом.

Протоиерей Георгий Хворостьянов встретился с трудными подростками в лагере «Патриот». Он ответил на многочисленные вопросы ребят о христианстве, вере и Церкви. Каждый желающий мог задать священнику вопрос, получить советы и пожелания. На конкретных примерах отец Георгий рассказал, насколько важна вера в жизни человека и что наши поступки не должны идти вразрез с заповедями Божиими. Ребята узнали о месте человека в мироздании, религиозных таинствах и обрядах. Священник напомнил, что в трудную минуту каждый человек может прийти в храм и получить духовную помощь.

В Махачкале открылся IV Международный межрелигиозный молодежный форум, организованный по инициативе Махачкалинской епархии. По благословению епископа Владикавказского и Аланского Леонида в работе форума участвуют руководитель молодежного отдела епархии протоиерей Георгий Хворостьянов и заместитель руководителя З.Р. Дзампаева. По завершении пленарного заседания участники и гости форума отправились в Национальную библиотеку РД имени Р. Гамзатова, где продолжили работу в формате панельной дискуссий «Традиционные религии и эхо ближневосточных конфликтов».

Саратовская епархия

Завершилась работа летней образовательной школы «Молодежь. Общество. Будущее». Заключительные лекции и семинары по основам православной культуры в рамках летней образовательной школы «Молодежь. Общество. Будущее.» провел руководитель отдела религиозного образования и катехизации Саратовской епархии протоиерей Сергий Штурбабин. Ребятам рассказали, что именно с Крыма началось распространение многовековых христианских традиций на Русской земле, и поэтому это место свято для каждого православного человека. Итогом работы школы станут видеоролики, посвященные актуальным проблемам поиска новых путей развития общества, сохранения в нем духовно-нравственных ценностей и воспитания молодежи. Участие в подготовке фото– и видеоматериалов приняли сами ребята.

Завершилась благотворительная акция «Добрый портфель», которая уже 3-й год подряд проводится детским развивающим центром «Колосок» при храме Равноапостольной Марии Магдалины г. Саратова. Цель акции – помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе. 3 летних месяца центр «Колосок» принимал от жителей города, прихожан саратовских храмов и различных организаций канцтовары, портфели, необходимые для школы вещи. Благодаря помощи жертвователей удалось сформировать подарки для более чем 130 детей из нуждающихся семей.

В нынешнем году празднование Собора Саратовских святых выпадает на 10 сентября. Праздничные мероприятия в епархии будут проходить с 8 по 10 сентября. В Саратовской православной духовной семинарии состоится презентация книги «Собор Саратовских святых. Сборник житий». Это плод многолетней кропотливой работы по сверке всех житий с историческими документами. Там же пройдет конференция по подведению итогов грантового проекта информационно-издательского отдела Саратовской епархии «Духовные скрепы Отечества. История и современность», который посвящен исследованию и увековечению памяти новомучеников и исповедников саратовской земли.

Представители военно-патриотического клуба «Патриот» в рамках реализации проекта «Сильные дети своей Отчизны» посетили лицей № 6 г. Тольятти и санаторий «Колос» с. Кинель-Черкассы Самарской области и провели там мастер-классы. Учащиеся лицея узнали об истории клуба, посмотрели фильм, посвященный его работе, узнали, как человек может сочетать силу и доброту. Ребята познакомились с ударной техникой рук и ног и способами защиты от наносимых ударов, им преподали основы защиты от ножевого ранения.

Самарская епархия

На базе Самарской духовной семинарии прошел практический семинар в формате Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности, посвященный социальному служению Церкви помощи наркозависимым, их родным и близким. В семинаре участвовали 34 человека – священники, психологи, социальные работники, руководители светских реабилитационных центров. Цель семинара – интеграция организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области в общецерковную реабилитационную сеть Русской Православной Церкви.

В Самарском Епархиальном управлении прошла рабочая встреча митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и главного советника Управления Президента России по внутренней политике Р.В.Балашова. Обсуждались вопросы вклада Самарской митрополии в создание регионального контента Исторического парка «Россия – моя история». Парк разместится в ТРЦ «Гудок», на выставочных площадках будут использованы новейшие мультимедийные технологии, в том числе голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанель с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды.

Губернатор Н. Меркушкин и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий ознакомились с ходом строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре. Его фундамент был заложен еще 12 лет назад, но строительство храма приостановилось, а в последние годы и вовсе велось лишь за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в нем возобновились только год назад. Сейчас известно, что его высота будет достигать 65 м и для того, чтобы добраться до смотровой площадки и звонницы, будут установлены четыре винтовые лестницы.

В Иверском женском монастыре г. Самары митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий совершил утреню с чином Погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы. Предварительно Плащаница была вынесена из алтаря для поклонения верующим, а по окончании Великого славословия обнесена вокруг монастыря. После поставления Плащаницы на гробницу было совершено помазание верующих освященным елеем.

Ярославская епархия

Отдел Ярославской епархии по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями в рамках проекта по оказанию помощи пожилым жителям сельской местности «Добрая забота о селе» совершил рабочую поездку в с. Диево-Городище Некрасовского муниципального района области для оказания гуманитарной помощи пенсионерам и инвалидам села и окрестных деревень. Проект проводится социальным отделом с начала лета этого года. Первый опыт был приобретен отделом в организации помощи одиноким пожилым людям при посещении особо заброшенных и труднодоступных деревень.

Фестиваль «Возрождение» прошел на Толге в рамках празднования 30-летия возрождения Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Открылся он выступлением народной артистки Л. Николаевой и ансамбля «Русская душа» (г.Москва). В концертной программе участвовали более 200 артистов, были организованы интерактивные игровые площадки, ярмарка прикладного искусства «Город мастеров», где вниманию многочисленных гостей была представлена выставка декоративно-прикладного искусства, выставка постной кухни, в которой участвовали монастыри епархий Ярославской митрополии.

Социальный отдел епархии присоединился к акции «Святое Евангелие в каждый дом», проводимой издательством «Сибирская благозвонница». Цель акции – подарить святое Евангелие всем, кто не имеет возможности или не находит духовной решимости начать знакомиться со Священным Писанием. Совместное проведение акции с отделом позволяет пригласить православных верующих в активный созидательный процесс, воспитание у молодежи чувства милосердия и развитие благотворительности. Во время последнего посещения с. Диево-Городище для оказания благотворительной помощи пожилым людям села и окрестных деревень святое Евангелие в дар получили все собравшиеся в храме.

Началась реставрация в храме Петра и Павла г. Ярославля (Ансамбль Ярославской Большой мануфактуры). Она ведется за счет средств федеральной программы «Культура России». На восстановление лепного декора уникального храма, реставрацию живописи, штукатурные работы, на ремонт кирпичной кладки, стропильной системы и кровли здания из федерального бюджета направлены более 33 млн рублей. Работы планируется выполнить до 1 марта следующего года, о чем сообщает на свой странице в Фейсбуке первый заместитель председателя Правительства Ярославской области В.Г. Костин.

Симбирская епархия

На территории Воскресенского некрополя прошла историко-патриотическая акция «Чистая память». Добровольцы очистили от мусора заброшенные захоронения, совершили ремонт и реставрацию некоторых памятников и надгробий. В первую очередь благоустраивались аллеи, где захоронены выдающиеся государственные и общественные деятели, участники Великой Отечественной войны, православные священнослужители. Инициаторами проведения очередного субботника на территории старейшего кладбища стали члены студенческого экологического отряда «Спас». Инициативу студентов поддержали активисты инициативной группы «Симбирская православная молодежь» и представители общественности.

Координатор проекта по созданию Музея Симбирской епархии М. Зубарева участвовала в работе круглого стола «Что произошло с памятью о человеке в нашей стране в XX веке?» Дискуссионное мероприятие проводилось в выставочном центре «Сокольники» г. Москвы в рамках фестиваля «Преображенские встречи» – обсуждались причины искажения и уничтожения памяти о человеке в XX в. и последствия этого явления, рассматривались просветительские проекты и социально значимые инициативы, направленные на возрождение исторической памяти и духовного наследия.

В Информационном культурном центре «Библиотека и семья» завершился цикл мультимедийных занятий в рамках реализации проекта «Преображение», ставшего победителем конкурса грантов «Православная инициатива», посвященных Божией Матери, для школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Подростки вместе со священнослужителем и библиотекарями знакомились с Евангельской историей, писали сценарий для мультипликационного фильма о жизни Пресвятой Богородицы, учились работать в графических редакторах, осваивали искусство дизайна.

Губернатор Ульяновской области С. Морозов посетил действующий на территории кафедрального храма Епархиальный молодежный центр «М-центр». Экскурсию по помещениям «М-центра» для главы региона, членов правительственной делегации и журналистов провели митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий и секретарь Архиерейского совета Симбирской митрополии иеромонах Филарет (Кузьмин). Отец Филарет презентовал площадку, где идет организация работы Музея Симбирской епархии, показал почетным гостям аудитории, где проходят лекции и беседы со священнослужителями, деятелями науки и культуры, представителями общественности, которые совместно с молодежью трудятся над реализацией социально-значимых инициатив.

Казанская епархия

В Петропавловском соборе города Казани начнутся курсы любителей православного богослужебного церковного пения. На занятия приглашаются все, кто желает освоить азы пения – тропари и величания праздников, общеупотребительные песнопения, акафисты Пресвятой Богородице и чтимым святым. Курсы будут проходить по вечерам в воскресные дни – по окончании параклисиса пред Седмиезерной иконой Пресвятой Богородицы.

В Казани в храме Священномученика Кирилла Казанского прошел семинар, посвященный работе по противодействию наркомании и алкоголизму в Казанской епархии; обсуждались и вопросы, касающиеся создания новых православных обществ трезвости, научного обоснования и методики профилактической работы по утверждению трезвого и здорового образа жизни, организации Всероссийского Дня трезвости в приходах Казанской епархии. К участию были приглашены ответственные за противодействие наркомании и алкоголизму в благочиниях Казанской епархии и сотрудники из числа активистов трезвенного движения.

В Набережных Челнах в ДК «КамАЗ» состоялось торжественное мероприятие под названием «Город, который построили мы!», на котором наградили победителей конкурса на лучшее благоустройство, озеленение и цветочное оформление города. Церемония прошла в рамках городского фестиваля цветов и была посвящена Дню города. В номинации «Лучшая территория организации по благоустройству и озеленению» дипломом I степени наградили настоятеля прихода Рождества Христова игумена Василия (Сардаева). За всю историю конкурсов в Набережных Челнах впервые отметили прихрамовую территорию.

В Музее истории Благовещенского собора Казанского кремля мужской хор Казанско-Богородицкого мужского монастыря под управлением Д. Рогова представил новую концертную программу «Дивное чудо». Творческий вечер был посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы и 455-летию освящения Благовещенского собора, которое совершил архиепископ Казанский Гурий в 1562г. На концерте хоровой коллектив исполнил церковные песнопения разных эпох. В его репертуаре и древнерусские знаменные распевы, и произведения современных композиторов.

Хабаровская епархия

Завершились летние смены православного детского лагеря «Курс–Восток», которые Отдел по делам молодежи Хабаровской епархии проводит уже 6 лет. В 2017 г. было проведено три смены, участниками которых стали 170 детей из Хабаровской, Ванинской, Владивостокской, Находкинской и Биробиджанской епархий. Впервые в епархии и на всем Дальнем Востоке был проведен семейный детский лагерь, который собрал множество детей и их родителей близ Свято-Успенского архиерейского подворья. Смена под названием «Преображение» включала духовные беседы со священниками, образовательные мастер-классы, творческие мастерские, спортивные соревнования.

В Хабаровской духовной семинарии под председательством ректора митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира прошло заседание Ученого совета. О результатах приемной кампании 2017/18 учебного года доложил декан богословского факультета М. Квашнин. В этом учебном году для несения послушания в качестве преподавателей богословских дисциплин были направлены два выпускника магистратуры Николо-Угрешской семинарии. Проректор по науке и инновациям иерей Максим Суворов сообщил о планируемой научной деятельности; он сделал акцент на участии студентов очного и заочного отделений в научно-практических конференциях, посвященных священническому служению на Дальнем Востоке.

В Правительстве Хабаровского края состоялась встреча главы Приамурской митрополии митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира с губернатором Хабаровского края В. Шпортом. В рабочей встрече участвовал епископ Ванинский и Переяславский Савватий – состоялось официальное знакомство губернатора В. Шпорта и епископа Савватия. Одной из основных тем обсуждения стало взаимодействия Правительства края с новообразованной Ванинской епархией.

Факультет религиозного и дополнительного образования Хабаровской духовной семинарии объявляет набор мирян в возрасте от 18 лет, имеющих начальные музыкальные навыки и музыкальный слух, в «Школу духовного пения» на 2017/2018 учебный год. Учащиеся освоят начальную ступень музыкальной грамоты, основы православного богослужения, практику хорового класса и навыки вокального интонирования, церковнославянскую грамоту и церковно-певческий обиход. Обучение проводится в духовной семинарии в течение года.