Благотворительную акцию к новому учебному году провели в приходе свт. Луки

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». Благотворительную акцию провели в заключительную декаду августа прихожане храма во имя святителя-врача Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) г. Екатеринбурга. Одежду, пожертвованную компанией «Глория Джинс» - новые платья, джинсы, футболки, брюки получили ребята из 46 многодетных и малообеспеченных семей, а также мамы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего нуждающимся было выдано более тысячи добротных и красивых вещей. Гуманитарная помощь от крупной российской компании «Глория Джинс», сотрудничество с которой Екатеринбургская епархия осуществляет уже не первый год, стала для детей очень нужным подарком к школе. Духовенство и прихожане храма во имя святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) Екатеринбургской епархии сердечно благодарят компанию «Глория Джинс» за поддержку и желают Божией помощи во всех добрых начинаниях.