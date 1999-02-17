Региональный этап Международного детского конкурса «Красота Божьего мира» стартовал в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». В Екатеринбургской епархии начался прием работ на Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». По результатам регионального этапа лучшие работы будут направлены на выставку в Москву, где определят победителей. Награждение состоится на Международных Рождественских чтениях, которые пройдут с 25 по 27 января 2018 года.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: дети до 8 лет; дети 9-12 лет; подростки 13-17 лет. Творческие работы епархиального тура конкурса «Красота Божьего мира» принимаются до 20 октября по адресу г. Екатеринбург ул. Репина 6а, 2 этаж, 225 кабинет, с 9-00 до 17-00.

В ноябре все конкурсные рисунки составят выставку, а жюри, в состав которого войдут уральские художники, деятели искусства, преподаватели и священники, определят 30 лучших работ для участия в финальном этапе творческого смотра.

В конкурсе три номинации:

1. ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА. Моя Москва – моя столица (870-летию посвящается); Рождество Христово; Библейские сюжеты; Мир духовный и мир земной; Христос и Церковь; Любимый храм; Красота родной природы; Мой дом, моя деревня, мой город; Моя семья, мои друзья.

2. «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА». В этой номинации могут принять участие только учащиеся иконописных школ или мастерских, достигшие возраста 13–17 лет. Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.

3. «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ». Номинация предполагает участие детей 13–17 лет, преимущественно учащихся художественных средних и средних специальных учебных заведений (имеет дополнительные требования к оформлению работ).

Требования к творческим работам см. в Положении о Конкурсе: https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/