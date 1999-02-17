Волонтеры Владимирского храма посетили жителей пансионата «Достойная старость»

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». В день празднования в честь чудотворной иконы «Всецарица» волонтеры службы милосердия храма во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга посетили жителей пансионата «Достойная старость». Общение с пожилыми людьми началось с беседы об иконе Божией Матери «Всецарица», о том, какие чудеса происходят перед Ее чудотворным образом. Само имя иконы - Всецарица - говорит об особой силе, к которой прибегают больные в надежде на исцеление. Подопечные прослушали информацию с большим вниманием и затем с верой и надеждой помолились пред иконой «Всецарица». Правда, чудо совершается не иконой, не святым, изображенным на ней, а только Богом и тогда, когда это полезно для просящего.