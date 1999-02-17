День открытых дверей проведет 24 сентября служба милосердия Екатеринбурга

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». В воскресенье 24 сентября для всех желающих распахнет свои двери «Школа милосердия» - обучающий центр, в котором проходят подготовку помощники для различных направлений деятельности Православной службы милосердия. С 13-00 до 15-00 на территории Успенского собора в рамках увлекательного квеста гости попробуют свои силы в качестве добровольца направления «Помощь детям», Патронажной службы, благотворительных акций, Центра гуманитарной помощи, Службы помощи бездомным. В этот день каждого желающего научат фасовать продукты и изготавливать белые цветы из конфет, расскажут об азах ухода за детьми и инвалидами. С помощью специальных тестов психологи Службы милосердия помогут новичкам определиться с приоритетным направлением, где им будет интересно и комфортно помогать ближним. Желающие смогут сразу же заполнить анкету добровольца и лично пообщаться с руководителями направлений, чтобы составить свой индивидуальный график добровольчества. Место и время встречи: собор в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65) 24 сентября с 13-00 до 15-00.