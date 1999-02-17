Православная газета

Православная газета

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Завершились вступительные экзамены в православной учительской семинарии Екатеринбурга

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». В Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского) завершились вступительные экзамены. Как правило, желающие получить религиозно-педагогическое образование в Учительской семинарии, открытой при секторе церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, - преподаватели воскресных школ. Для тех, кто заинтересован в педагогической работе на приходе, в зависимости от уровня подготовки предусмотрены двух или трехгодичные образовательные программы по заочной форме обучения. На сегодняшний день студентами Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского) являются 105 человек. В этом году в Учительскую семинарию поступили абитуриенты из 6 епархий: Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Златоустовской, Казанской и Ижевской.

 
 
 

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