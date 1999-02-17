Казаки хутора «Благовещенский» встретили День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». В праздновании Дня народов Среднего Урала, прошедшего в парке семейного отдыха «Таганская слобода», приняли участие и Казаки хутора «Благовещенский». Свои площадки организовали 32 национальных подворья, где можно было познакомиться с культурой и обычаями народов, проживающих на территории Свердловской области. Большая площадка, объединившая казаков Свердловской области, называлась «Казачий стан» и была представлена хуторами «Благовещенский», «Северный» и станицей «Державная». Организаторы постарались отразить все составляющие казачьей культуры, включая этнос, воинскую доблесть, патриотизм.

На площадке хутора «Благовещенский» организовали «Мастерскую кузнеца», а на площадке Исетского казачьего кадетского корпуса им. Св. Цесаревича Алексия руководитель взвода «Уральские медведи» провел мастер-класс по сборке-разборке макета автомата и снаряжению магазина. Кадеты корпуса вместе с председателем Молодежной казачьей организации Свердловской области танцевали традиционные для казаков фольклорные танцы. Казачья выставка демонстрировала археологические военные находки поискового отряда «Орленок», привезенные с «Вахты Памяти» из Смоленской области, фотографии из поисковых экспедиций, этнографические предметы быта уральцев дореволюционного времени (топоры, утюги и др.), копии монет и медалей Российской империи.

На площадке Екатеринбургского отделения федерации рубки шашкой «Казарла» казаки провели показательные выступления, а члены Общественного движения «Казачий Дозор» - военно-патриотических соревнования. Работала традиционная казачья кухня, где гостей угощали традиционным кулешом и блинами с разными начинками. Кошевая служба хутора тоже приняла участие в народной ярмарке – с медом и душистыми травами, собранными семьей атамана. Праздник посетил и глава региона, который прошелся по всем подворьям и заглянул в «Казачий стан».